Bied jij meer dan 225 dollar voor deze Giulia Quadrifoglio?

De auto heeft wel wat gebruikssporen.

Heel veel succes kent Alfa Romeo tot dusver niet in de Verenigde Staten en daarom is het extra zuur dat één van de zeldzame Giulia’s in de VS een vroege dood gestorven lijkt. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekend, maar afgaande op de foto’s is het een zeer grote klapper geweest. We hebben al enkele Giulia’s in de kreukels gezien, maar zo kapot als deze zagen we ze nog niet eerder.

Geen stukje plaatwerk is gespaard gebleven, de auto lijk (meermaals) over de kop geslagen. Twee wielen liggen eraf, de monocoque is nog krommer dan onze Mondeo en van het interieur zal vermoedelijk ook aanzienlijke schade hebben. Onder de kap ziet de Giulia Quadrifoglio (rijtest) er nog het minst ellendig uit, maar de kans is levensgroot dat ook daar de nodige onherstelbare schade toegedaan is.

Hoeveel de Giulia precies heeft gereden is niet duidelijk, de kilometerteller is eveneens naar z’n grootjes. De auto wordt nu geveild en van een minimumprijs is geen sprake, dus hij gaat sowieso weg tegen het hoogste bod. Tot nu toe staat dat bod op welgeteld 225 dollar, dus wie weet kun jij voor 250 dollar aan de haal met dit Italiaanse monster. De veiling sluit over iets meer dan drie dagen op het moment van schrijven.