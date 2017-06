Bied op deze Mercedes CLK63 AMG Cabrio Black Series DTM

Een interessant stukje huisvlijt mét open dakkie.

Afgaand op de plaatjes vermoeden we dat kosten noch moeite zijn gespaard om van een gewone CLK320 Cabrio deze bijzondere creatie te bakken. Volgens de adverteerder is de auto voorzien van originele Mercedes onderdelen en het mag gezegd worden: het resultaat is netjes!

Mooi of lelijk is een subjectieve kwestie die we graag aan jullie overlaten, maar gelukkig valt er ook nog wat objectiefs over de Merc te vertellen. Onder de kap ligt een V6, goed voor zo’n 220 pk. De krachtbron is gekoppeld aan een automaat en de aandrijflijn heeft er pas 117.000 kilometer op zitten.

Het apparaat wordt niet verkocht tegen een bepaalde vraagprijs. In plaats daarvan mag ouderwets worden geboden en de verkoper mikt op een bedrag van 15.000 euro. Eerder zagen we een vergelijkbare CLK cabrio op LPG en tuningspul van Prior, dat ding mocht voor 14.000 euro weg. Wie weke knieën krijgt van een échte CLK Black Series doet er goed aan om onze vintage rijtest te bekijken, inclusief verrassing!

Dank voor alle tips!