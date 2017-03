Bij deze M4 krijg je een horloge en S 1000 RR ‘cadeau’

Er zit natuurlijk wel een addertje onder het gras.

BMW Frankrijk is onlangs een samenwerkingsverband aangegaan met Circuit Magny-Cours. Deze baan klinkt F1-fans wellicht bekend in de oren. Ook bij MotoGP-fans gaat er ongetwijfeld een belletje rinkelen. Om het partnerschap te vieren komt BMW met een speciale M4, genaamd M4 Magny-Cours Special Edition.

De speciale editie bestaat uit een pakket. Onderdeel van het pakket is een M4 Competition Package, een BMW S 1000RR en een uurwerk van de Franse horlogemaker BRM. Het woord cadeau staat tussen haakjes omdat de twee producten niet zomaar worden weggegeven. Een reguliere M4 (rijtest) kost in Frankrijk 85.800 euro. Vink je het Competition Pack aan dan komt hier 6.800 euro bij.

Voor de M4 Magny-Cours Special Edition mogen de Fransen echter een stuk dieper in de buidel tasten. BMW Frankrijk vraagt 180.000 euro voor de speciale editie. De meegeleverde motor is in dezelfde M Performance livery uitgevoerd als de M4. Het combinatiepakket is gelimiteerd tot 10 stuks, aldus de Franse divisie van de Duitse autofabrikant.