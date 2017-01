Bij dit huis krijg je een autocollectie van $ 30 miljoen

Grote vraag: hoe duur is het huis dan wel niet?

Nog groter antwoord: het huis kost maar liefst 250 miljoen USD. Het bouwsel staat bovendien in Bel Air, dus dit is DE kans om de nieuwe Fresh Prince te worden. Voor de topografie-leek: Bel Air ligt vlakbij Los Angeles in het altijd zonnige Californië.

Eerst over het huis zelf. Het bouwsel heeft een woonoppervlak van 3530 m², verdeeld over bijvoorbeeld 12 slaapkamers, een thuisbioscoop met 40 stoelen en een bowlingbaan met vier alleys. Daar krijg je zoals gezegd een autocollectie bij die een waarde van ongeveer 30 miljoen USD vertegenwoordigt. Ook krijgt de koper de helikopter die in Airwolf werd gebruikt. Helaas vliegt de heli alleen niet meer.

Terug naar de autocollectie want die is serieus gaaf. We zien een klassieke Mercedes 540K (miljoenen waard), een Pagani Huayra, een Ariel Atom, een Ferrari 488, een Spyker C8, een Lamborghini Gallardo, meerdere Rolls-Royces, een Bentley Continental GTC, een Veyron en nog veel meer heftigs. Denk aan een hele collectie motoren, sea-doos en ander fraais.

Dan nog een paar bizarre feitjes over deze kiet. De koper krijgt er een snoepcollectie ter waarde van 200.000 USD bij. Verder is het optrekje nog nieuw, dat geldt natuurlijk ook voor de meubels die erin staan. Tot slot kan de koper roepen dat hij in het aller- allerduurste huis van Amerika woont, terwijl hij vanuit het zwembad geniet van de smogwolk boven LA. Speel door, speler.

Je bent je doorzonwoning in Vinexparadise zat en toe aan iets nieuws? Neem een kijkje op de site van de verkoper, een gelikte video check je HIER.