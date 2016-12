BMW 7 Serie (E38) – occasion video & aankoopadvies

De tijd lijkt maar weinig vat te hebben op BMW’s topmodel uit de jaren negentig. Ondanks dat vroege exemplaren de twintig jaar al gepasseerd zijn, zien ze er nog relatief fris uit.

Kenners spotten de verschillen tussen de verschillende bouwjaren wel, want er waren twee facelifts in 1998 en in 2000. Voor de jaren negentig waren de uitrusting en opties zeer vooruitstrevend, de 7-serie had destijds al stuurbediening voor cruise control en radio, optioneel navigatie met kleurenbeeldscherm, dubbel glas en zij-airbags. Het blok uit de 740d was zijn tijd ook vooruit, het was de eerste keer dat een bi-turbo V8 diesel werd toegepast in een personenauto.

Aanbod occasions

Op Marktplaats staan bijna 300 exemplaren van de BMW 7-serie te koop en van deze generatie zijn er dat een kleine 80 exemplaren. Een handbak was leverbaar, maar vindt er maar eens één, op dit moment staan ze niet te koop. Een 7-serie op LPG is wel te vinden en ook omvat het aanbod zo’n 8% diesels. Prijzen beginnen bij 1500 euro tot ruim boven de 20 mille voor in concoursstaat verkerende V12’s.

Pluspunten

Imago

Fraai interieur

Uiterlijk nog steeds bij de tijd.

Comfort

Ruimte

Aandachtspunten

Roest komt niet vaak voor, maar controleer voor de zekerheid deze punten:

◦ De achterste wielkasten

◦ De kofferklep onder chromen strip en onder de rubbers.

◦ Tussen voor en achterdeuren onder bij de instaplijsten.

◦ Roest aan de onderzijde / randen van de deuren.

◦ De achterste wielkasten ◦ De kofferklep onder chromen strip en onder de rubbers. ◦ Tussen voor en achterdeuren onder bij de instaplijsten. ◦ Roest aan de onderzijde / randen van de deuren. De automaten zijn “sealed for life”, wat zoveel betekent als “BMW vervangt de vloeistof in principe niet”, waardoor ze nog wel eens stuk willen gaan rond de 200.000 kilometer. Een specialist kan dit voor je doen, het wordt geadviseerd elke 100.000 kilometer de versnellingsbak te flushen. Let op bonken bij schakelen, ook bij veranderen van R naar D en vice versa.

Eenzelfde verhaal geldt ook voor het differentieel, maar verversen van de diff olie is zeker aan te raden.

Het onderstel is een zwak punt, een goede E38 7-serie stuurt strak. Trillingen in het stuur worden vaak veroorzaakt door de voorste draagarmen, trillingen bij acceleratie komt meestal door achterste draag- of reactiearmen of de Hardy-schijf in de cardan-as.

De vroege V8 motoren tot 1996 hebben problemen met de Nikasil-coating van de cilinderwanden. Dit werd met name veroorzaakt door benzine met een hoog gehalte zwavel. Inmiddels heeft brandstof veel minder zwavel in zich en zouden deze problemen zich niet meer voor moeten doen.

Controleer bij de V8 motoren het gehele koelsysteem: radiator, waterpomp, slangen, aansluitingen, thermostaat. Let op tekenen van lekkage! Als deze onderdelen de afgelopen 100-150 duizend kilometer niet vervangen zijn, dan kan je dat beter preventief alsnog doen.

De M60 V8 (gebruikt t/m 1995) verliest nog wel eens een bout van de oliepomp. Die kan je terugvinden in het carter.

De V12 is wellicht de meeste betrouwbare blok, maar onderhoud is prijzig omdat er bijna letterlijk dubbel zo veel onderdelen nodig zijn. Bougies die het dichtst bij het schutbord zitten worden nog wel eens overgeslagen bij vervanging, omdat je er slecht bij kan.

De elektronica in de E38 is niet berucht, maar het kan geen kwaad om alles te controleren op een goede werking. Wat wel een veel voorkomend defect is, is pixel-uitval in het dashboard en radio.

Let op een rode stip bij de dagteller, is die er dan is er met de kilometerstand gerommeld.

Als de xenon lampen meer roze dan blauw branden, dan zijn ze aan vervanging toe. Let tevens op vocht in de koplampunits, mistlampen, zijknipperlichten en achterlichten.

Zoek de 7 Serie of een andere auto op Marktplaats.nl.