BMW blijkt een Apple fanboy te zijn

In Barcelona is momenteel niet alleen de eerste F1 wintertest van het jaar in volle gang, op dezelfde vier dagen vindt er namelijk ook het Mobile World Congress plaats. Handig, want dan kunnen de coureurs in de avonden vast even de nieuwste gadgets in hun handen sluiten, zoals de Nokia 3310.

Zoals ook bij de Consumer Electronics Show (CES) het geval is, zijn autofabrikanten ook bij deze beurs steeds meer vertegenwoordigd. Zo kon het voorval zich voordoen dat Dieter May, BMW’s senior vice president of Digital Services and Business Models, zich op de beurs tegenover Techcrunch liet ontvallen dat BMW géén Android Auto gaat aanbieden in haar modellen. De uitspraak is opvallend omdat BMW CEO Harald Krüger eind 2015 nog zei dat ook Android Auto zijn weg zou vinden naar BMW’s. Maar ergens is er dus een kink in de kabel gekomen. Sinds vorig jaar is Apple CarPlay wél beschikbaar in verschillende BMW-modellen.

Sterker nog, met de integratie van Apple CarPlay in de nieuwe 5-serie is BMW zelfs een stapje verder dan de concurrentie. Zo kan je het scherm in de middenconsole bijvoorbeeld opdelen in een stukje voor de Apple-functionaliteit en een stukje voor BMW’s eigen systeem en beide naast elkaar gebruiken. Tevens is het de bedoeling dat je sommige Apple-apps via de heads-up display op je voorruit kan projecteren.

Toch is de snub die de mannen van Google te verwerken krijgen wellicht minder hard dan het nu lijkt. May geeft namelijk aan dat hij in de toekomst voorziet dat BMW met een geheel eigen systeem op de proppen komt. In dat geval zou er dus ook geen plaats zijn voor Apple. Volgens BMW’s inspector gadget zitten er in (premium) auto’s van de toekomst zoveel schermen die je met gestures of je stem kan bedienen, dat er een systeem dat compleet geïntegreerd is met de rest van de auto noodzakelijk is. BMW denkt dat ze dat beter zelf kunnen maken in plaats van het overlaten aan een derde partij.