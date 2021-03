BMW CFO ligt niet wakker van Apple Car - Autoblog.nl

Laat die Apple Car maar komen, want BMW is niet bang.

Pakweg twintig jaar geleden was het nog bijzonder lastig – zo niet onmogelijk – om het de traditionele autofabrikanten lastig te maken als nieuwkomer. Inmiddels is de branche aardig opgeschud en liggen de verhoudingen iets anders. We kennen allemaal het verhaal van Tesla, maar er zijn meer nieuwkomers die aardig aan de weg timmeren. Of dat van plan zijn.

Apple is ook nog altijd voornemens de automarkt te betreden. Dit is al heel lang het geval, maar onlangs was dit weer het onderwerp van het gesprek. Dat Apple een ongelooflijk sterk merk is zal niemand tegenspreken. Het is – of in ieder geval was – ook een innovatief merk. Betekent dit dat ze de potentie hebben om de automarkt op zo’n kop te zetten, zoals eerder Tesla dat deed?

Bij BMW worden ze in ieder geval nog niet badend in het zweet wakker bij de gedachte aan een Apple Car als concurrent. Sterker nog: CFO Nicolas Peter zegt desgevraagd dat hij nog heel vredig slaapt. Hij vindt concurrentie juist prachtig omdat dit andere bedrijven motiveert. Een kapitalist in hart en (BMW-)nieren dus, die Peter.

Nicolas Peter, heeft geen nachtmerries over de Apple Car

Het is wellicht wat voorbarig om het over Apple te hebben als er veel acutere dreiging is vanuit Silicon Valley, in de vorm van Tesla. Daar liet een andere BMW-honcho – niemand minder dan de CEO – zich al eerder over uit. Hij verwacht dat Tesla de autoindustrie niet voor kan blijven, omdat de traditionele fabrikanten met rasse schreden naderen.

Silicon Valley lijkt dus niet al te veel indruk te maken op de hoge pieten van BMW. Toch valt de rol van Tesla in de EV-transitie niet te ontkennen en op dat vlak kan ook het grote BMW niet achterblijven. Ze zetten daarom nu weer vol in op het i-programma, met de iX3, iX, i4 en i7. Met het introduceren van de letter i voor hun modellen zijn ze Apple dus alvast voor.

Bron: Bloomberg