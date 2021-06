Apple Car ontwikkeling gaat door met ex-medewerker BMW - Autoblog.nl

Dan kan het enkel nog een succes worden, toch? De Apple Car gaat door en de techgigant heeft daar Ulrich Kranz, ex medewerker bij BMW, voor gestrikt.

Het zit er dan écht aan te komen: Apple gaat een auto bouwen. Ja, dat merk van je smartphone, tablet, wellicht laptop of pc wil eens kijken of dingen op vier wielen ook goed te maken zijn. Om gelijk even duidelijkheid te hebben: alle zaken die wijzen op een Apple Car zijn geruchtmatig. Deze zijn de wereld in geholpen door een anonieme boodschapper vanuit Apple, maar het bedrijf uit Cupertino houdt zelf de kaken nog stijf op elkaar.

Niet bang

Goed, in de wereld van smartphones en tech heeft Apple hun stempel wel gezet. Apple gaat met de Apple Car dus proberen om ook de wereld van auto’s te veroveren. Onder meer BMW en Volkswagen hebben al gezegd dat ze niet bang zijn voor Apple, maar nemen het wel serieus. Vanuit Toyota kwam zelfs een portie welgemeend advies. Hyundai en Kia leken zelfs een serieuze kandidaat om mee te helpen aan de auto, maar zagen daar toch vanaf. Het lijkt erop dat ze het zelf moeten doen en moordende concurrentie aan moeten kunnen.

BMW

Een nieuwe ontwikkeling voor de Apple Car zwengelt de geruchtenmolen weer op volle kracht aan. Apple zou voor de Apple Car namelijk de heer Ulrich Kranz binnen hebben gehengeld, iemand die bekend is geworden bij BMW.

Ulrich Kranz is namelijk de man die aan het roer stond bij “Project I”. Dit was het idee van BMW uit 2008 om elektrische auto’s te gaan bouwen voor de toekomst, wat we concreet terug hebben kunnen vinden in de i3 en i8. Kranz ging daarna kort aan de slag voor Faraday Future, een veelbelovende startup die een elektrische auto wilde bouwen, maar kopje onder ging. Kranz had dit zinkende schip echter al verlaten voor het misging om het merk Canoo op te richten, die zich ook richt op elektrische auto’s. Kranz is dus veel betrokken geweest bij eco-vriendelijke auto’s, iets waar de Apple Car met deze ex BMW man dus ook op moet gaan scoren.

Zelfrijdend

Concrete info over de Apple Car die vanaf nu BMW expertise ontvangt hebben we nog absoluut niet, maar naar het schijnt moet vooral autonoom rijden een grote rol gaan spelen. Projectleider van de Apple Car is geruchtmatig Doug Field, die juist voor Tesla heeft gewerkt. Een setje goede namen uit andere automerken dus: de Apple Car krijgt met ex-medewerkers van Tesla en BMW kennis uit goede huize mee. (via Bloomberg)