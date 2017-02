Brecha! De eerste foto van de Seat Arona? [updated]

Ma-ma-ma-myyyyyy Sharona Arona.

Seat zat binnen het VAG-concern even in de hoek waar de klappen vielen, maar lijkt inmiddels wat extra liefde te ontvangen van de overlords uit Wolfsburg. Onlangs was @casperh nog bij de introductie van de nieuwe Seat Ibiza, die Seat een nieuwe impuls moet geven in het voor hen zo belangrijke B-segment. Vandaag proberen de Spaanse paarse broeken de hype nog wat te verlengen door het eerste plaatje van de Arona het web op te gooien. Of zou het dit keer wel om een écht lek gaan?

Hoe dan ook staat deze Arona inmiddels te pronken op de site van motofilm.pl. We hadden het al één keer eerder over de Arona, die een belangrijke troef voor Seat moet worden in het populaire segment van de kleine SUVs. De auto die vernoemd is naar een plaats op Tenerife staat op dezelfde basis als de Audi Q2 en zal gebouwd worden in het Spaanse Martorell.

De Arona neemt plaats in het gamma onder de Ateca (rijtest) en zal de strijd aan moeten gaan met auto’s als de Nissan Juke, Renault Captur, Opel Mokka Crossland X et cetera. De introductie vind waarschijnlijk plaats aan het einde van dit jaar.

UPDATE: Oplettende lezers melden dat het hier om een shopje zou kunnen gaan. Een slagje om de arm bij dit bericht is dus op zijn plaats.