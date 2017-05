Brundle: Max Verstappen moet niet te frusti zijn

De Britse F1-commentator denkt dat Max een slimme jongen is, maar voorziet wel een valkuil voor onze jonge landgenoot.

Brundle, die zelf negen keer op het podium stond in de F1 maar nooit wist te winnen, ziet namelijk naar eigen zeggen teveel frustratie op het gezicht van Max nu de auto niet top is. In gesprek met de Telegraaf zegt hij over Max:

“Hij is zo slim, ik denk niet dat hij advies nodig heeft. Maar hij moet niet te gefrustreerd raken, want daar wordt een auto niet sneller van. Ik lees bij hem namelijk wel enige teleurstelling van zijn gezicht af.”

De inschatting van Brundle is natuurlijk een persoonlijke. Qua teksten is Max tot op heden behoorlijk correct gebleven naar zijn team. Hij heeft weliswaar aangegeven dat de auto dit jaar nog niet snel genoeg is, maar tot Alonsoësque geklaag op de radio over gebrek aan snelheid is het nog niet gekomen. Alleen in Bahrein liet Max zich even gaan door met zijn voet de vangrails te torpederen nadat hij uitviel met een remprobleem.

Los van Max geeft Brundle trouwens aan dat hij geniet van het huidige F1-seizoen, waarin we eindelijk een echte strijd hebben tussen twee teams om de hoogste eer en nu al drie verschillende winnaars hebben gezien. Het is alweer enige tijd geleden dat we zo’n situatie hadden. In 2010 en 2012 kon Alonso het met zijn Ferrari de Red Bull’s af en toe lastig maken, maar voor een écht min of meer gelijke strijd tussen twee teams moeten we teruggaan naar 2007 en 2008. Destijds maakten Ferrari en McLaren er een stel legendarische kampioenschappen van. Brundle denkt dat ook dit jaar de strijd tussen Ferrari en Mercedes het hele jaar door zal sudderen.

Of Red Bull zich als derde team kan mengen in gevecht valt te bezien. De eerste aanwijzing zien we volgende week in Spanje. Daarna is het wachten op de nieuwe motor. Sebastian Vettel liet zich onlangs ontvallen dat hij het wel oké zou vinden als zijn oude team ook weer mee kan gaan doen om de overwinningen. Ricciardo en Bottas hebben echter al aangegeven dat zij niet per se een seismische golf in de rangorde verwachten. Vooral als het niet lukt om flinke vooruitgang te boeken, zal Max een paar keer ‘Woosah’ moeten zeggen als hij zich weer flink in het zweet werkt voor plaats vijf.