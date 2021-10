Jos Verstappen praat over toekomst van Max Verstappen

Jos Verstappen dagdroomt over het vervolg van de carrière van zoon Max Verstappen.

Ja, hoewel Jackie Stewart er anders over denkt, gaat Max Verstappen gaat dit jaar dan eindelijk zijn eerste wereldtitel in de F1 pakken. Het doel om de jongste ooit te worden is daarmee niet gehaald, Max is daar op de mooie leeftijd van 24 jaar reeds te oud voor. Die eer blijft zodoende voorbehouden aan Sebastian Vettel, ooit min of meer de voorganger van Max Emilian bij team rode stier.

Niet dat dit Max echt aan te rekenen is. Als we realistisch zijn, had Max Emilian er niet meer aan kunnen doen dan hij gedaan heeft. Nou ja, behalve wellicht zijn diensten gratis aanbieden aan Mercedes, het uiterst dominante team van de afgelopen jaren. Ayrton Senna deed dat ooit (min of meer, hij wilde wel door sponsors betaald worden) bij het toentertijd dominante team van Williams. De Brazo kreeg uiteindelijk, achteraf gezien helaas, zijn zin.

Waarschijnlijk zal Max zelf ook heel nuchter zijn over het missen van dit ‘record’. Zeker als hij dit jaar daadwerkelijk wint. Zegevieren bij en met het team waarmee je samen gegroeid bent, is stiekem mooier dan je wagonnetje hangen aan een trein die ook zonder jou wel zou winnen. Zo zal Lebron James de titel die hij uiteindelijk won met Cleveland waarschijnlijk ook iets hoger inschatten dan de twee titels met Miami.

Toch is het wel leuk om alvast wat te mijmeren over Max’ toekomstige carrière. Onze held heeft nog een deal tot en met 2023 bij Red Bull Racing. Maar nadert nu langzaam maar zeker het punt waar Schumacher in 1995 was bij Benetton, Alonso in 2006 bij Renault, of Vettel in 2013(/2014) bij Red Bull? Oftewel, wordt het tijd om een al dan niet glorieuze overstap te maken naar een ander team? In gesprek met kwaliteitspublicatie Formule1.nl, laat Jos zich nu uit over dit issue:

Red Bull weet hoe goed Max is, Mercedes nog niet. En dat is voor hun misschien maar goed ook. Hoe mooi zou het zijn als je hier begint, succesvol kan zijn en uiteindelijk ook stopt? Waarom niet? Als hij maar een winnende auto heeft. We weten wat we aan elkaar hebben. Het klikt en we hebben het leuk. Het is gewoon perfect. Jos Verstappen, draagt bij de Shell nog steeds een balaclava voor de zekerheid

Dus daar hebben we het. Max blijft gewoon bij Red Bull Racing totdat hij definitief bij het meubilair hoort. Zou jij dat wel oké vinden, of zou je Max aanraden een rode overall aan te trekken? Laat het weten, in de comments!