Carrièreswitch? Word schadehersteller in Irak!

In het Midden-Oosten vliegen de kogels en bommen nog steeds in te rond, maar da's niet voor iedereen slecht nieuws.

Daarmee willen we geen enkel gewapend conflict bagatelliseren, dat mag duidelijk zijn. Toch spinnen sommigen garen bij de gespannen situatie waarin het land in kwestie zich bevindt. In Irak bijvoorbeeld gaat het geweldig met bedrijven die beschadigde auto’s repareren. Schadegevallen lopen uiteen van kogelgaten tot stukken plaatwerk en ruiten die door mortieren zijn gesneuveld. Monteurs hebben het naar eigen zeggen anderhalf keer drukker dan normaal en dus gaan de prijzen flink omhoog.

Voor de gewone man is dat hartstikke zuur, want schadeherstellers zijn als één van de weinige beroepsgroepen gebaat bij de huidige situatie in Irak. Klanten hebben in veel gevallen nog steeds even weinig geld te besteden als voorheen, terwijl zij hun auto’s net zo hard nodig hebben als wij. Misschien zelfs wel harder, als je je bedenkt dat het openbaar vervoer in delen van het land op z’n gat ligt.

Bij bepaalde garages is het zelfs zo druk dat er om zes uur ’s ochtends al een rij voor de deur staat. Bovendien is het ook voor schadeherstellers geen paradijs om in Irak te werken, aangezien zij natuurlijk net zo goed gevaar lopen door de oprukkende troepen van IS. (via: Reuters)

