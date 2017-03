Dafoek? Shell gaat brandstof aan huis bezorgen

Die hadden we even niet zien aankomen.

Shell is bezig met een mobiele tankdienst genaamd Shell TapUp. Middels deze dienst (we gebruiken het inmiddels uitgemolken “start-up” heel bewust niet) kun je je auto laten bijtanken op elk gewenst moment. Zoals Shell het zelf zegt: “het tankstation komt naar je toe”. Deze zomer? Neen, dat was Veronica.

Om peut vragen kan via een app, waarbij je natuurlijk ook even doorgeeft welke brandstof jouw auto nodig heeft, waar je je bevindt en hoe laat de tankdienst op moet komen draven. We benadrukken dat een en ander momenteel nog in ontwikkeling is. Het kan dus nog een poosje duren voor je vanuit je luie stoel zit toe te kijken hoe iemand anders jouw auto in de regen staat af te tanken, omdat je zelf een kater hebt.

Ons ben zuunig en dus wil je weten wat dat grapje gaat kosten. Vooralsnog heeft Shell het qua literprijs over het landelijke gemiddelde van alle tankstations van het bedrijf. Daar komt een bedragje bij om de kosten voor de service te dekken. Volgens Het Financieele Dagblad zou het gaan om 3,95 euro.

Voor zover bekend wordt dit de eerste bezorgdienst voor brandstof in Nederland. Eerder schreven we al wel over pakketjes die in de kofferbak van je auto kunnen worden geleverd, meer daarover vind je HIER.

Foto: Porsche 991 door @spotter474, via Autojunk