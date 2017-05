De 5-serie Touring is goedkoper dankzij nieuwe instapper

BMW heeft wat extra prijzen bekend gemaakt van diverse nieuwe 5-serie varianten. Er is nu onder andere bekend wat de 520i moet kosten met een praktische koets.

Al twee keer eerder lichtten we je in over prijzen van BMW’s nieuwe überauto in het E-segment. Maar zoals te doen gebruikelijk bij BMW komen de verschillende motorenvarianten gefaseerd beschikbaar. Vooral bij de Touring was er zodoende nog wat ruimte in het gamma.

Benzinerijders konden bijvoorbeeld tot op heden alleen kiezen voor de 530i of 540i. Daar komt nu de 520i bij, met een 2.0-liter grote vierpitter onder de kap met 184 pk. In de basis is het dezelfde motor die ook in de 530i ligt, maar dan met minder vermogen. Financieel is het echter interessant om voor de basis-bak te gaan: het scheelt je namelijk een dikke 7.000 Euro. De nieuwe instap-Touring kan je bestellen voor 58.297 Euro. BMW verwacht dan ook veel van deze variant in Nederland.

Voor de dieselaars komen er twee extra dieselopties beschikbaar in de vorm van de 525d en 540d. Helaas voor de liefhebbers van BMW’s zes-in-lijn (rijtest) is de 525d een vierpitter met 231 pk. Als sedan is de 525d beschikbaar vanaf 66.806 Euro, als Touring vanaf 71.080 Euro.

De 540d daarentegen beschikt wel over een I6. Het is hetzelfde blok als in de 530d en M550d, maar dan met twee turbo’s in plaats van respectievelijk één en vier turbo’s. Het vermogen komt in dit geval uit op een gezonde 320 pk. De prijs bedraagt 83.807 Euro voor de sedan en 87.849 Euro voor de Touring. Beide zijn altijd uitgerust met xDrive.

Tenslotte is er nog de hierboven genoemde M550d. Als sedan kost deze auto 109.295 Euro. Volgens de geruchten komt de M550d in tegenstelling tot de M550i er ook als Touring, maar de prijs daarvan is nog niet bekend. BMW gaat dus nog even door met het faseren.