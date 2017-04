De autocollectie van een vermogende YouTuber

Een fraaie set auto's van deze jongeman met een gevulde bankrekening.

Van een Renault Clio tot een indrukwekkende garage met meerdere auto’s. Tim Burton wist zich in het leven omhoog te schoppen en plukt nu de vruchten van zijn succes. Zijn autoleven begon niet zo spannend met een Renault Clio en later een BMW 120d cabrio. Een Audi S5 Cabriolet was zijn eerste auto in het duurdere segment. Toen volgde een Aston V8 Vantage Roadster en daarmee zette de Britse ondernemer de eerste stap in de wereld van supercars.

Vandaag de dag is Burton fulltime bezig met zijn YouTube-kanaal en merk Shmee150. Inmiddels heeft hij zes bolides in het bezit. Zijn wagenpark wisselt ongeveer ieder halfjaar. In dit artikel behandelen we de huidige auto’s die Burton momenteel in zijn bezit heeft.

Mini Cooper



Een originele Mini Cooper, uit het tijdperk dat Mini nog niet in handen was van BMW. Vermoedelijk de goedkoopste vierwieler uit de collectie van Burton.

Ford Focus RS



Zijn daily voor praktische ritten. Een boodschap in de stad of een snelle afspraak bijvoorbeeld.

Ferrari FF



Zijn ‘daily’ voor de leukere ritjes. Deze Italiaan met V12 krijgt de voorkeur voor vakanties en ritten waarbij ruimte nodig is en leuke wegen in het verschiet liggen.

Aston Martin Vanquish Volante



Een tijdelijke auto die hij heeft gekocht om dit jaar mee te toeren, onder andere door Europa.

Aston Martin Vantage GT8



Een auto voor de leukere bergpassen. Fungeert tevens als slimme belegging.

McLaren 675LT Spider



Het vlaggenschip van zijn vloot. Naast funcar ook prima bruikbaar voor regulier vervoer. Daarnaast is de met MSO opties afgeladen McLaren een rijdende investering, want Burton zal bij de verkoop de nodige ponden binnenvissen op deze gelimiteerde cabrio.

Fotocredit: Shmee150 op YouTube en Instagram