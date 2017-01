De ex van Jon Olsson is wéér aan een Nederlander verkocht

We weten nog hoe het met de vorige dikke special van de freestyle skiër afliep?

Voor wie het zich niet meer voor de geest kan halen, of wie niet bij de Autoblog Audi RS6 DTM memorial McDrive-meeting was: de tot in het extreme getunede Audi RS6 van Olsson werd opgepikt door Auto Leitner. Niet veel later werd de auto tijdens opnames met pistolen en al onder de neus van eigenaar Douwe Leitner vandaan gejat. Nog iets minder veel later werd de RS6 uitgebrand teruggevonden. Game over voor de Audi RS6 DTM.

De Audi is dus verkoold, tijd voor een nieuwe Olsson-special die naar Nederland wordt verscheept! Het gaat om de Lamborghini Huracán van de skiër die kort geleden te koop werd gezet. Olsson vroeg een fijne 250.000 euro voor het apparaat met skibox én slechts 3.800 km op de teller. Alles bij elkaar zou de bouw zo’n 350K hebben gekost, dus het is beslist een mooie deal.

Onze Limburgse vrienden van Hoefnagels vonden dat kennelijk ook. De dealer heeft zojuist bevestigd dat zij de nieuwe eigenaren van de Lambo zijn geworden! We hopen van harte dat deze ex-Olsson het wat langer uithoudt, bovendien zien we die uitnodiging voor een rijtest graag tegemoet.