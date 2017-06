De Fiat Argo is helemaal officieel

Is 'ie net zo goed als de film?

Nog niet zo lang geleden meldden we je al dat de Fiat Argo eraan kwam. Het wachten is nu voorbij, want Fiat heeft een berg foto’s de wereld ingestuurd van de Punto-opvolger. De Argo is aanvankelijk alleen bedoeld voor de Braziliaanse markt, maar Fiat overweegt om de auto ook hier in Europa aan te gaan bieden. Het gamma kan immers wel wat opvulling gebruiken. Volkswagen bewandelde enkele jaren geleden dit pad al met de Volkswagen Fox.

Daarbij kan je kleine B-segmenters met een beetje sjeu bouwen wel overlaten aan de Italianen. De Argo ziet er volwassen uit, hoewel we er niet per se een Fiat inzien. Plak er een Hyundai-badge op en we hadden het ook geloofd. Het interieur is wat speelser en doet met zijn ronde ventilatieroosters wat denken aan de Mercedes A Klasse.

Qua motoren kan je kiezen voor een 1.0, 1.3 of 1.8 liter groot blok. Dat wil zeggen, in Brazilië. Auto’s rijden daar vaak op ethanol. Dit is een overblijfsel van de regenwoud bedreigende op bio-ethanol drijvende socialistische droom van voormalig (en wellicht toekomstig) president Luiz Inácio Lula da Silva, kortweg Lula.

Mocht de Argo naar Europa komen dan zullen er echter ongetwijfeld wat aggregaten die we hier al kennen uit andere Fiat’s onder de kap geplaatst worden. Zeg jij ‘obrigado Brasil’ als de Argo naar deze contreien komt, of heb je liever dat de kleine Fiat in Zuid-Amerika blijft?