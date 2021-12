Ook deze Fiat uit productie zonder opvolger

Het houdt niet op. Niet vanzelf. Ook deze Fiat gaat uit productie zonder opvolger.

Het is een heel bijzondere modelstrategie die Fiat hanteert. Modellen te lang in productie houden en dan vervolgens géén opvolger klaar hebben staan. Dat zie je bij Japanse merken bijna nooit en de Duitse merken pakken de facelifts veelal iets grondiger aan.

Maar vooral het feit dat een model wel uit productie gaat, maar geen opvolger krijgt, is een heel bijzondere. Fiat (en merken van de FCA-groep die nu Stellantis heet) zijn er bijzonder goed in. Sterker nog, het lijkt wel een beetje de strategie van het merk te zijn.

Fiat uit productie zonder opvolger

Vandaag is het namelijk weer zover. Collega @bart kon vanochtend afscheid nemen van de Lotus Elise, Evora en Exige. Nu kunnen we vaarwel zeggen tegen de Fiat Uno. Maar de Uno is toch al lang uit productie? Ja, in Europa wel, maar in Zuid-Amerika werd het model heel lang gebouwd en geleverd. De opvolger van de compacte hatchback arriveerde in 2010 en nu is het ook over en uit voor dat model.

Fiat viert het feestje met een speciale editie, de Fiat Uno Ciao. Het is namelijk een afscheids-special, speciaal voor de Braziliaanse markt. De Uni Ciao is uitgevoerd in het donkergrijs met zwarte accenten voor de velgen, spiegelkappen, deurhendels, dak en spoiler, alhoewel die laatste twee opmerkelijk genoeg niet zichtbaar zijn de op de persfoto’s. We zullen de dames en heren van Fiat Brazilië op hun blauwe ogen geloven dat de productie-exemplaren deze items wel meekrijgen.













250 stuks

Er gaan er in totaal 250 exemplaren van de Fiat Uno Ciao gebouwd worden. De motor is altijd een 1.0 FireFly met 75 pk en 99 Nm (als je Ethonol tankt)Je kunt ze eenvoudig herkennen aan de Italiaanse Fiat-badge en stickers met daarop “La Storia Di Una Leggenda”, het verhaal van een legenda vrij vertaald. Nu is dat ook wel een beetje zo, want de Fiat Uno is in Brazilië een waar icoon. Er zijn er sinds 1984 4.379.356 van gebouwd. Ciao, Uno!

