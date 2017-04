De inzittenden van deze cabrio hadden een schijtdag

Alles onder de stront. Alles.

Rijden in een cabrio is over het algemeen een fijne rijbeleving. Lekker met de wind door je haren genieten van de omgeving en het voertuig. Aan de andere kant ben je ook kwetsbaarder. Voor bijvoorbeeld stadsduiven die een lading naar beneden laten vallen, of nog erger: een strontkar die je auto volspuit terwijl je er nog inzit.

De inzittenden van deze Megane Cabriolet hadden vermoedelijk liever de raampjes omhoog en het dak dicht gehad op het moment dat dit hen overkwam. Het voorval gebeurde afgelopen weekend in de omgeving van München. Een 53-jarige man zat met zijn 14-jarige dochter in de Renault te genieten van het mooie weer. De auto stond stil, toen er een giertank hen tegemoet kwam rijden. De tank zat niet goed dicht en de inhoud van de strontauto werd verplaatst naar de Franse cabrio.

Volgens de politie is de Renault afgeschreven. De cabrio is al niet veel meer waard en de schoonmaakkosten zullen dusdanig zijn dat de Megane beter af is op de schroot. De twee inzittenden raakten niet gewond, maar kwamen compleet onder de kak te zitten. Klagen dat je een mindere dag hebt op je werk is voor vandaag niet meer toegestaan.

Bron: Abendzeitung München. Met dank aan Dennis voor de tip!