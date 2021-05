Dít wordt de nieuwe Renault Megane! - Autoblog.nl

Bij Renault staat een nieuwe Megane in de startblokken, die het allemaal net even wat anders gaat doen.

Het C-segment is één van die segmenten die al een tijdje meegaat en ook lekker recht door C, eh, zee is. Het zijn de auto’s die precies in het midden zitten: niet te groot, maar groot genoeg. Dat geldt ook voor de prijs. Voor wie even niet meer duidelijk heeft wat het C-segment is: dat is het segment waarin we auto’s als de Volkswagen Golf, SEAT Leon, Ford Focus, Opel Astra en Renault Megane vinden.

Verlaten

Over die laatste moeten we het even hebben. De Renault Megane doet het absoluut niet slecht, maar moet helaas het segment verlaten. De Megane krijgt wél een opvolger, maar dit wordt een compacte crossover. De Megane als C-segment hatchback krijgt dus géén opvolger. Overigens heeft ontwerper Laurens van den Acker uitgelegd waarom deze keuze is gemaakt: om een groot batterijpakket onder de cabine te krijgen, moest de auto hoger op zijn poten komen te staan. Het ligt dus niet aan het feit dat de Megane een C-segmenter is, dat deze het segment verlaat. Toch is het een beetje als een hoofdstuk afsluiten.

Meer officieel

Bij het onthullen van de Renault Megane e-Vision wist Renault al te melden dat we hier min of meer naar de nieuwe Megane aan het kijken zijn. Toch zitten er aan het concept nog wat ruige randjes. In grote lijnen wordt dit echter de nieuwe Megane en in teasende vorm heeft Renault dat nu min of meer bevestigd.

Megane E-TECH Electric

Ook bevestigt Renault de naam van de elektrische Megane: dat wordt Megane E-TECH Electric. Het gaat dus om een compacte crossover ter grootte van de Renault Kadjar, die zijn basis deelt met de Nissan Ariya. Verwacht dus zo’n 215 pk en een accupakket van 63 kWh groot. Ook het nieuwe logo van Renault gaat voor het eerst te zien zijn op de Megane E-TECH Electric.

De revolutie gaat binnen verder, waar een compleet nieuw interieur zijn opmars maakt. We zien een groot en haarscherp scherm, wat precies naast eenzelfde haarscherp scherm dat als tellerbak dient geplaatst is. Omdat de auto op het compleet nieuwe elektrische platform van Renault Nissan staat, moet de Renault Megane E-TECH Electric vooral scoren op het gebied van ruimte.

2022

We moeten nog wel even geduld hebben voor de nieuwe Renault Megane, want deze komt in 2022 op de markt. We hebben nu al een klein beetje een beeld van wat het gaat worden.