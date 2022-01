Scherm in Mégane VEEL beter dan iPad!

Het scherm in de Mégane schijnt bijzonder goed te zijn.

De komende jaren zal het voorkomen dat van sommige auto’s meerdere varianten zijn. Denk aan een oude Macan met plofmotor en een nieuwe Macan met elektrische aandrijving. De nieuwe Renault Mégane is ook zo’n auto. Je kan de (oude) stationwagon kopen, maar ook een compleet nieuwe die geheel elektrisch is.

Deze auto moet niet alleen vanwege zijn aandrijflijn als modern gezien worden, ook het interieur moet bijdragen aan de feestvreugde. Dat doet Renault met twee enorme schermen die beter moeten zijn dan een iPad. Nu zullen er Android-apostelen en anti-Apple mensjes zijn die zeggen dat een iPad helemaal niet zo goed is, maar dat laten we eventjes gaan.

OpenR Link

Er zijn twee enorme schermen. Eentje is het instrumentarium en die lijkt naadloos over te lopen in het infotainment scherm. Het ‘OpenR Link’-systeem moet sneller, krachtiger en scherper dan ooit zijn. Mocht je bang zijn voor Franse elektronica, kun je opgelucht ademhalen. Continental is de fabrikant voor het systeem. Ja, de Duitsers maken meer dan alleen banden. Het scherm is krasvrij en van zeer hoge resolutie. Het scherm heeft namelijk een pixeldichtheid van 267 PPI. Dat is beter dan de resolutatie van het Retina-scherm van de allernieuwste iPad!

Dus we vroegen even aan onze collega’s van Apparata of dat nu daadwerkelijk heel erg goed is. En warempel, het is heel erg goed! Alle iPads hebben namelijk een pixeldichtheid van 264 PPI (pixels per inch). Het TFT-scherm in de Mégane heeft een scherm met een dichtheid van 267 PPI, dat is dus 3 PPI beter en daarom is Renault beter dan Apple. Nu gebied de eerlijkheid te zeggen dat de verversingssnelheid, schermhelderheid en kleurenbereik ook belangrijke aspecten zijn om de kwaliteit van een scherm te beoordelen. Daar weten we helaas nog niet alles over.

Ondersteuning scherm in Mégane

Dan rijst natuurlijk de vraag: hoe lang gaat zo’n scherm mee? Volgens Renault moet het scherm 15 jaar mee kunnen gaan. Ondanks dat je Android Auto én Apple CarPlay kunt gebruiken, maakt het systeem gebruik van Android OS. Dat zie je ook bij andere automerken. Een voordeel is dat Google Maps hier al in verwerkt is.

















De nieuwe Mégane kun je vanaf februari bestellen. De Mégane E-Tech is er vanaf 35.390 euro. Vanaf maart kun je ze bewonderen bij de betere Renault dealer.

Meer lezen? Zo verhoudt de Mégane E-tech Electric zich met de concurrentie!