De L7 is de ultieme BMW E38 Siebener

Tegenwoordig is de M760Li de dikste BMW die ze je in München willen verkopen. Vroeger was echter alles beter.

Van 1997 tot en met 2001 bood BMW namelijk ook iets aan wat uiteindelijk de L7 genoemd zou worden. Uiteindelijk, want in eerste instantie werd het model min of meer aangeduid met dezelfde baaadge als de 750iL waar het model van was afgeleid. Net als de auto zelf, was in deze extra verlengde E38 ook de ‘L’ in de typeaanduiding iets langer dan normaal. Een mooi staaltje Duitse ‘humor’ dus, maar uiteindelijk werd besloten het model toch wat duidelijker te separeren van de huis-tuin-en-keuken Siebeners door de L7-badge weer af te stoffen.

Wacht even? Afstoffen? Was er dan al eens eerder een L7? Jawel! Ook van de allereerste Siebener, onder BMW-fans bekend als de E23, was er een L7. Die was echter niet langer dan zijn normale broertjes, maar feitelijk gewoon een 735i met zo’n beetje alle mogelijke opties. Interessant detail van die auto is wel dat het de eerste BMW is die was uitgerust met een airbag voor de bestuurder. Maar goed, terug naar de E38 L7.

Ten opzichte van de verlengde 7-Serie is de auto nog een 25 centimeter verlengd. Daarmee meet de L7 maar liefst 5,37 meter in lengte. Fun fact voor diegenen die menen dat bigger niet altijd better is: de standaard E38 is maar 4,98 meter lang. De huidige G11 7-serie meet namelijk 5,10 meter en de G12 (de lange variant die nu een eigen interne code heeft) 5,23 meter. Niet alleen de Polo's zijn in de tussenliggende jaren uit de kluiten gewassen dus. Maar alsnog heeft de huidige lange Zeven de opper-E38 dus nog niet ingehaald.

Maar wat heb je dan aan al die extra lucht om je heen? Wel, uiteraard is de L7 voorzien van allerlei luxe zaken, zoals extra fijn leder en speciale verlichting achterin die voor een zo gelijkmatig mogelijk lichtbeeld moest zorgen. Ook een koelkast was van de partij, hoewel je daar wel 60 liter bagageruimte voor op moet geven. Nou ja, dan laat je je bagage maar bezorgen door een tweede auto. Hét grote doel van de auto was echter dat je al je zaken kon afhandelen terwijl je onderweg was. Uit het originele persbericht voor de auto volgt een mooie voorstelling van de stand der technologie omstreeks de millenniumwisseling:

“The L7 can in fact be a mobile high tech command centre with an integrated fax and computer with internet connection via the dedicated rear phone.”

Ja, je kon achterin de auto dus beschikken over internet, alhoewel we betwijfelen dat de snelheid daarvan in de buurt kwam van de snelheid van de auto zelf. Daarnaast had je echter ook nog de beschikking over een fax-machine. Voor de tweeners onder de reaguurders: zoek dat rare begrip maar eens op op youtube, kan je lachen.

BMW maakte uiteindelijk slechts 899 exemplaren van de ‘750iXL’. Onder andere mode-mogul Karl Lagerfeld kocht er eentje. De zijne moest natuurlijk wel nog even door de Individual-spuiterij om een apart lakje aangemeten te krijgen. De keuze viel op een two-tone combinatie van Goldorange metallic en Kastanienbraun metallic. Ziet er stiekem best mooi uit.

Een jaar nadat de L7 op de markt verscheen bemachtigde BMW echter de rechten om Rollers te gaan bouwen. Daarmee leek het bestaansrecht van de L7 min of meer te verdwijnen. Hoewel er nog wel een L7 concept van de E65 is gebouwd, haalde die dan ook nooit het productiestadium. Inmiddels zijn er echter al wel weer een tijdje dat BMW denkt aan een model boven de 7-serie, die dan wellicht 9-serie gaat heten. Of die auto er ooit komt en of het een waardige opvolger van de E38 L7 zal zijn, dat gaan we zien in de toekomst.