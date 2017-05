De nieuwe RS5 Coupé heeft een vanafprijs

De rappe coupé is nog niet te bestellen, maar de officiële Nederlandse vanafprijs is al naar buiten gebracht.

We laten je nog even in spanning, want eerst nog even het broodnodige rijtje specs. De RS5 krijgt een 2,9 liter TFSI zescilinder met niet minder dan 450 pk. Bij de introductie liepen de discussies in de comments omtrent het vermogen hoog op. Volgens de één viel het aantal pk’s tegen, waar 450 paarden volgens de ander ruim voldoende is in een sportieve coupé.

Hoe het ook zij, met dat vermogen sprint de RS5 in 3,9 tellen naar 100 km/u en de topsnelheid is netjes gelimiteerd op 280 km/u mits je het RS-designpakket bestelt. Audi Virtual Cockpit prijkt op de optielijst en schakelen gebeurt met een 8-traps tiptronic.

Lang genoeg gewacht, je wilt de prijs weten! De verse RS5 staat vanaf komende maand bij de dealer en heeft een vanafprijs à 117.625 euro. Ter vergelijk: een BMW M4 mag mee vanaf 111.106 euro en een Mercedes-AMG C63 Coupé doet 114.091 euro. Voor de C63S Coupé moet je minimaal 122.561 euro meebrengen.