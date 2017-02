De populairste automerken per land

Heerlijke, nutteloze feitjes!

Statistieken zijn fijn. Zo rond het einde van het jaar draait honcho @autoblogger het ene na het andere lijstje uit en da’s toch elke keer weer een hoogtepuntje voor ondergetekende. Helaas, de jaarwisseling zit er alweer een maandje op dus we moeten op zoek naar alternatieven!

Gelukkig is QuickGo zo vriendelijk om een hapklaar kaartje voor te schotelen waarop precies te zien is wel automerk in welk land het populairst is, afgaande op de resultaten in Google. BMW is toch wel de absolute premiumkoning van de wereld. Opvallend, want in ons eerdere overzicht met veelgebruikte Google-termen staat BMW zelfs niet in de automotive top 10. Aan de andere kant: op dit kaartje kunnen we natuurlijk niet zien hoeveel mensen ergens wonen en hoe vaak er verhoudingsgewijs van Google gebruik wordt gemaakt.

We hadden verwacht dat Mercedes wat vaker op het kaartje zou staan, maar Das Haus is vooral vertegenwoordigd in het zuiden van Afrika. De Bugatti’s zijn in Niger niet weg te klikken, terwijl men in Laos en Nepal geen genoeg krijgt van MINI’s. Snapt u het nog? Wij ook niet. Maar leuk is het wel.

Het kaartje van Europa check je HIER in het groot, dat van de hele wereld vind je DAAR.