De Škoda Rapid Spaceback is strakgetrokken

Verse lichtunits en nieuwe "pittige" driecilinders, dat wordt smikkelen.

De Rapid Spaceback zit qua formaat tussen de Fabia en de Octavia in en uiteraard wordt de strakgetrokken versie getoond op de beurs in Genève. Mocht je die beurs bezoeken en geen Skoda-liefhebber zijn, ga dan toch even langs de stand. De Tsjechen hebben vaak hele deskundige beursbabes bij hun auto’s staan. Extreem deskundig, heel vriendelijk ook.

Aan de voorzijde werden de mistpitten (van de Rapid, niet van de beursbabes) aangepast en werd de bumper (idem) opnieuw ontworpen. Bovendien zit voortaan een smalle chroomstrip tussen de twee lichtunits. Zwartgetinte achterlichten geven de bips van de Rapid Spaceback een “sportieve look”.

Verder krijgt de Rapid Spaceback nu ook de beschikking over de feestelijke 1.0 driecilinder TSI, met 95 pk of 110 pk. Die eerste vlamt in 11 tellen rond naar 100 km/u en heeft een top van 184 km/u, die andere doet de sprint in 9,8 seconden en gaat maximaal 198 km/u. De andere leverbare motoren check je hieronder:

1.4 TSI met 92 kW/125 pk, topsnelheid 205 km/u, 0-100 km/u in 8,9 sec., gemiddeld verbruik 4,8 l/100 km, CO2 113 g/km

1.4 TDI met 66 kW/90 pk, topsnelheid 183 km/u, 0-100 km/u in 11,6 sec., gemiddeld verbruik 3,9 l/100 km, CO2 103 g/km

1.6 TDI met 85 kW/116 pk, topsnelheid 198 km/u, 0-100 km/u in 9,9 sec., gemiddeld verbruik 4,1 l/100 km, CO2 107 g/km

Verder kunnen inzittenden continu genieten van de WLAN hotspot, meer USB-poorten dan je lief is en andere zaken die ervoor zorgen dat je medepassagiers tenminste hun mond houden terwijl jij geniet van fabelachtige wegligging en racy motoren. Jij wel.