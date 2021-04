Skoda Enyaq rijtest en video - Autoblog.nl

De nieuwe elektrische gezinsauto van Skoda, we reden de Enyaq voor een rijtest video.

Ook Skoda maakt dankbaar gebruik van het MEB-platform van de Volkswagen Groep. In dit geval is dat de Enyaq. It’s been a long time coming, kunnen we bijna zeggen. Iets minder dan een jaar geleden maakte Wouter de eerste meters met de Enyaq. Toen nog een protoype in camouflage. En nu zijn we aangekomen bij het productiemodel die op Nederlandse bodem werd losgelaten.

De Skoda Enyaq deelt zijn genen met de Volkswagen ID.3, ID.4 en zo nog een aantal VAG-producten. Al die elektrische auto’s hebben hun eigen voorkomen, zo ook met de Enyaq. Het is een echte Skoda, met zijn slimmigheden zoals een paraplu in de deur, en het uiterlijk. Mede door zijn formaat en grote 21-inch wielen (voor het eerst op een Skoda) is de Enyaq een uitgesproken model.

Skoda Enyaq rijtest foto’s

De marktlancering begint met een reeks First Editions. Van de Enyaq iQ 60 First Edition tot de Enyaq iQ 80 First Edition. Wij reden overigens de iQ 80. Deze haalt 204 pk uit een elektromotor en beschikt over een 77 kWh accupakket. De theoretische actieradius bedraagt 508 kilometer. Wouter vertelt in de rijtest video van de Skoda Enyaq wat meer over de praktijk en de elektrische auto stuurt.