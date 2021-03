Vernieuwde Skoda Kodiaq krijgt superbe trekjes - Autoblog.nl

De vernieuwde Skoda Kodiaq staat op de deur te kloppen van on geduld.

Na de Volkswagen Nivus, eh, Taigo, van zonet gaan we door met keihard SUV-nieuws uit de Volkswagen Group. In plaats van een kleine, compacte hippe CUV-Coupé gaat het nu om de vernieuwde Skoda Kodiaq. Dat is SUV die we dan weer wél begrijpen.

De Kodiaq is namelijk een enorme auto. Je kunt er eventueel met zeven personen in plaatsnemen. Ondanks de ruimte is de Kodiaq niet enorm zwaar, waardoor je ook geen enorme motoren nodig hebt om een beetje vooruit te komen.

Ook het verbruik blijft zo binnen de perken. Dus de Skoda Kodiaq is een ideale auto voor mensen die veel rekenen. Onder aan de streep is het gewoon een steengoede aanbieding. Wel begint het model een beetje belegen te raken.

Vernieuwde Skoda Kodiaq

Gelukkig staat de vernieuwde Skoda Kodiaq te popelen van ongeduld, zo meldt Skoda. Soms zijn de facelifts bij Skoda zeer subtiel, maar dat gaat ditmaal niet het geval zijn. Zoals we in de titel al verklappen krijgt de auto wat trekjes van de Skoda Superb. De koplampen, grille en motorkap zullen anders zijn. Ook aan de achterzijde zien we compleet nieuwe achterlichten.

Ondanks dat het een redelijk ingrijpende facelift gaat worden, blijft ook veel bij het oude met de vernieuwde Skoda Kodiaq. Dus het platform, motoren en aandrijflijnen zullen hooguit worden voorzien van een update. Ook in het interieur zullen de wijzigingen op detailniveau zijn. Denk aan nieuwe bekledingen, opties en verbeterde infotainmentsystemen vernoemd naar wereldontdekkers.

Belangrijk

De Skoda Kodiaq is een enorm belangrijke auto voor de Tsjechische Volkswagen-dochter. Het was niet de eerste crossover zoals Skoda beweert (ze zijn de Yeti waarschijnlijk vergeten). Echter, sinds de komst van de Kodiaq zijn er nog een paar crossovers (Karoq en Kamiq) van Skoda bijgekomen. Van de Kodiaq zijn tot nu to meer dan 600.000 exemplaren verkocht.

De vernieuwde Skoda Kodiaq wordt op dinsdag 13 april onthuld.