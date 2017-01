Deze autonamen kregen kinderen in 2016

Astra, kom je eten?!

Geintje natuurlijk, geen enkele Nederlandse ouder kwam in 2016 tot het lumineuze idee zijn of haar kind Astra te noemen. Dat wil niet zeggen dat autogerelateerde namen niet populair zijn, integendeel zelfs. De hoogste notering van een naam wiens populariteit we vrijwel volledig aan de auto kunnen wijden is Bentley, met 56 noteringen. Na de dip van 41 Bentley’s in 2015 (61 in 2014) is die naam weer helemaal terug. Ook Giulia is aan een lichte stijging onderhevig, in 2015 werden er nog 35 Giulia’s van vlees en bloed ‘op kenteken gezet’.

Max is verreweg de populairste naam uit dit lijstje, maar dat was natuurlijk al een gangbare naam. Sterker nog, rond de eeuwwisseling was het een van de populairste namen met een piek van 1157 Max’en in 2000. Na een lichte dip enkele jaren terug is de naam nu weer aan een stevige opmars bezig, in 2015 kwamen er nog 586 toekomstig F1-kampioenen ter wereld.

Aangezien de Sociale Verzekeringsbank, die deze cijfers bijhoudt, geen apart lijstje heeft voor autonamen, ben ik zelf aan de slag gegaan en tot onderstaande lijst gekomen. Overigens heeft het NRC een handige zoekmachine waarbij je tegelijkertijd naar jongens én meisjes kunt zoeken, in tegenstelling tot bij de SVB. Zelf maakten we recent ook al lijstjes met auto’s die juist jongens- of meisjesnamen hebben.

Ons medeleven willen we betuigen aan Veyron, Chiron, Lexus, Kia, Diablo, Evora, Levante, Infiniti, Lexus en Alpina. Zij kregen allen als enige die naam in 2016 en da’s al erg genoeg.

Max: 617 jongens, 5 meisjes

Zoe: 1 jongen, 589 meisjes

Adam: 480 jongens

Elise: 242 meisjes

Morris: 190 jongens

Senna: 46 jongens, 140 meisjes

Logan: 95 jongens, 4 meisjes

Leon: 95 jongens

Bentley: 54 jongens, 2 meisjes

Enzo: 48 jongens

Giulia: 40 meisjes

Aurelia: 18 meisjes

Rover: 16 jongens, 1 meisje

Lotus: 16 meisjes

Vito: 14 jongens

Romeo: 11 jongens

Elon: 11 jongens

Morgan: 5 jongens, 4 meisjes

Royce: 7 jongens

Daniil: 7 jongens

Austin: 6 jongens

Dino: 3 jongens

Chevy: 3 jongens

Benz: 3 jongens

Mercedes: 2 meisjes

Ka: 2 jongens

Kimi: 2 jongens

Ayrton: 2 jongens

Karl: 2 jongens

Leaf: 2 meisjes

Lexus: 1 jongen

Kia: 1 jongen

Diablo: 1 jongen

Levante: 1 jongen

Veyron: 1 jongen

Chiron: 1 jongen

Carina: 1 meisje

Evora: 1 meisje

Alpina: 1 meisje

Infiniti: 1 meisje