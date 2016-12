Deze carbon Ferrari F430 Challenge is een kunstwerk

Nee, dat is geen graffiti.

Een Ferrari F430 Challenge cupracer is sowieso al een auto waar we vrij enthousiast van worden, maar deze auto is best bijzonder. Hij is namelijk grotendeels voorzien van een carbon bodywork, wat volgens de veilingsite waar deze auto te koop staat ruim 180 kilogram gewichtsbesparing heeft opgeleverd. Onder andere de voorspatborden, deuren, bumpers, splitter, motorkap, achterspoiler en het dashboard zijn uit koolstofvezel vervaardigd. Alleen de achterspatborden en het dak zijn nog van aluminium.

Deze auto is bovendien beschilderd in 2015 tijdens Art Basel Miami, door Marquis Lewis a.k.a. RETNA. RETNA is een moderne kunstenaar die met zijn graffiti-achtige stijl de hele auto beschilderd heeft, wat is dat toch met 430’s en kunstenaars? De cataloguswaarde bedraagt volgens de veilingmeesters zo’n €575.000 euro, maar bieden kan vanaf €99.000 exclusief BTW (21%) en veilingkosten (13%). Wat de uiteindelijke waarde wordt van deze auto zal ons benieuwen, een (straatlegale) beschilderde Scuderia bleek een tijdje geleden ongeveer een miljoen waard.

Met dank aan @morph voor de tip