Novitec Ferrari Roma mooier/niet mooier dan origineel?

De Novitec Ferrari Roma is een bijzonder geslaagde auto. Maar was dit nodig?

Het is natuurlijk heel erg persoonlijk: de mooiste auto van het moment. Voor ondergetekende is dat de Ferrari Roma. Het is een van de meest cleane én originele auto-ontwerpen van de afgelopen jaren. Het is enorm moeilijk om fraaie auto’s te blijven bouwen die er niet identiek uitzien. Vraag maar aan de designers van Aston Martin.

Dan rijst natuurlijk de vraag: kan de mooiste auto van het moment nog mooier gemaakt worden? Die vraag kwam in elk geval bij ons naar boven. We kregen namelijk een berichtje van de firma Novitec. De oud Fiat, Alfa en Lancia-tuner richt zich tegenwoordig op duurdere en exotische auto’s met Ferrari als paradepaardje.

Novitec Ferrari Roma

Kun je de mooiste auto van het moment verbeteren of is elke verandering meteen een verminking? Een klein beetje van beide, eigenlijk. De veranderingen zijn subtiel, gelukkig. Maar, om heel eerlijk te zijn, de modificaties zijn ook niet echt nodig. We nemen uiteraard even alle hoogtepunten van de Novitec Ferrari Roma met je door.

Ten eerste de velgen. Deze zijn gesmeed door de firma Vossen. Die fabrikant van luxe wielen werkt al langer met Novitec. Voordeel: met de kwaliteit zit het wel snor. Nadeel: op fout getunede C63 AMG Coupé’s kom je ze ook geregeld tegen. Om de stance te completeren is de Roma met 35 millimeter verlaagd. Die wielkasten zijn nu wel perfect gevuld.

Carbon

Verder is er een hoop carbon opgeplakt. Er is een koolstofvezel achterspoiler en ook de spiegelkappen zijn van het goedje gemaakt. De splitter en sideskirts zijn helemaal nieuw en ietsje geprononceerder. Hier zou een tuner als Mansory flink uitschieten. Alle visuele modificaties zijn getest in de windtunnel en functioneren ook daadwerkelijk.

Dan als laatste de motor. De 3.9 V8 levert in de Roma standaard al meer dan voldoende vermogen en koppel. Maar het kan altijd beter, zoals met het ‘Performance Level 2’-tuning pakket. Dan heb je een andere externe ECU (je gaat een Ferrari immers niet chippen) en sport-katalysatoren. Het resultaat is 704 pk bij 7.400 toeren en 882 Nm bij 3.750 toeren.

Alle onderdelen kun je nu bij Novitec in Stetten bestellen. Prijzen zijn niet bekend, maar verwacht geen koopje. Duitse kwaliteit heeft immers zijn prijs.