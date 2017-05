Deze enorme Kia ga je voortaan zien langs de A2

Een waardige vervanger van de oranje Picanto.

Wie de route op de A2 van Utrecht naar Amsterdam aflegt komt altijd een paar herkenningspunten tegen. De dikke bakken bij die glazen showroom, dat enorme Chinese gebouw dat helemaal geen Chinees blijkt te zijn, het restaurant met de gouden bogen ter hoogte van Breukelen én die enorme gekke oranje Kia Picanto.

Aan alles komt echter een eind en ook de oranje Picanto moest exit na een aantal jaren fungeert te hebben als blikvanger. Het ding was niet te missen. De Picanto, gemaakt van plexiglas, was 3,5 meter breed, 8 meter lang en 4 meter hoog. Het oranje exemplaar heeft een waardige vervanger gekregen. Sinds vandaag staat er een enorm exemplaar van de gefacelifte variant langs de A2. De rode mega-Picanto is 3,5 meter breed, 8,5 meter lang en 3,8 meter hoog.

De nieuwe Picanto is sinds april leverbaar. Alle prijzen van de opgefriste stadsrakker check je HIER. De vernieuwingen ten opzichte van het vorige model DAAR. De vorige Picanto die langs de A2 prijkte was oorspronkelijk groen, maar werd in 2014 oranje geverfd vanwege het WK-voetbal.