Nieuwe Kia Niro wordt bijzonder gewaagd en apart

Uiteraard zijn we benieuwd naar het productiemodel van de nieuwe Kia Niro, in het beige met kleine wieldoppen en grijs stoffen bekleding.

De Kia Niro mogen we wel een groot succes noemen. Zeker in Europa is de auto erg populair. Het is typisch zo’n auto die nergens écht een onvoldoende scoort. Nog een sleutel tot het succes: er zijn drie soorten moderne aandrijflijnen: hybride, plug-in hybride én volledig elektrisch (Kia e-Niro). Daarmee kan Kia een groot gedeelte van de markt bedienen.

In landen als Noorwegen en Nederland zijn de elektrische versies niet aan te slepen, terwijl in andere gebieden juist de reguliere versies goed verkopen. Misschien dat er één duidelijk nadeel is: de styling. De Kia Niro is niet echt een bijzonder mooie auto. Natuurlijk, je kunt niet echt een fraaie GT maken van een compacte crossover, maar de Kia Niro is wel érg braaf.

het huidige model.

Habaniro Concept

De nieuwe generatie lijkt daar verandering in te gaan brengen. Kia heeft de nieuwe Niro namelijk ontworpen volgens de ‘Opposites United’-vormtaal. Geen idee wat ze daar precies mee bedoelen, maar de eerste voortekenen zijn goed. We konden al kennis maken met ‘Opposites United’ met de Kia Habaniro Concept.









De Kia Habaniro Concept

Wat we kunnen verwachten zijn opmerkelijk gevormde koplampen. Iets dat Kia tegenwoordig vaker toepast. Ook de achterlichten zijn opvallend: smal en hooggeplaatst. Ze doen denken aan de tijden dat de Fiat Punto, Chevrolet Lumina APV en Volvo 850 zorgden voor een revolutie op designgebied.

Interieur nieuwe Kia Niro

Ook het interieur is helemaal nieuw . Er is een compleet nieuw dashboard waarbij opvalt dat deze asymmetrisch is, aldus Kia. Nog een opvallend item: er is één scherm voor het instrumentencluster en infotainmentscherm.

Qua techniek is alles nog in de spreekwoordelijke nevelen gehuld. De verwachting is niet dat het een kleine EV6 wordt. De compacte crossover zal namelijk geleverd worden als plug-in hybride en EV. Dus de nieuwe Niro staat niet op het E-GMP-platform.

Voor wie héél erg benieuwd is naar de nieuwe Kia Niro hebben we goed nieuws. De auto wordt namelijk op de avond van 24 november onthuld.