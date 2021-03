Nieuwe Kia K8 limo heeft absoluut géén turbo's! - Autoblog.nl

De nieuwe Kia K8 moet het zonder blaasinstrumenten doen.

Je kon er natuurlijk op wachten. De Kia Cadenza was al een paar weken uit productie. Ook werd de nieuwe Kia K8 al aangekondigd. We zeggen bewust aangekondigd, want drie afbeeldingen en summiere informatie was het enige dat we krijgen. Oh ja, en het feit dat er een enorm rare BMW neus op zit.

Het is gelukkig eindelijk tijd voor de officiële introductie van de nieuwe Kia K8. En ja, we kijken meteen even naar die neus. Die gigantische grille met BMW M4-esque verhogingen zitten er nog steeds op.

















Kia en BMW niet de eerste

Overigens zeggen we wel BMW, maar eigenlijk was Pontiac al véél eerder met dit soort designfeatures. Het is zo sexy als de snorharen van CDA’er op leeftijd. Maar ondanks extreme weerstand van ‘Het Internet en hun moeder’, wordt dit gewoon een geaccepteerde designfeature. Let maar op.

Motoren nieuwe Kia K8

We gaan door met de nieuwe Kia K8, want er is namelijk veel meer nieuws dan alleen die nieuws. De 5,15 meter lange sedan wordt leverbaar met drie motoren. De instapper is een 2.5 viercilinder zónder turbo. Deze levert 195 pk en 248 Nm. Een stapje hoger staat de Kia K8 met 3.5 LPI, die rijdt op propaangas. Volgens Kia is deze motor goed voor 237 pk en 314 Nm, ja, je leest dat goed. Dat lage specifieke vermogen komt door het gebrek aan een turbo.

Dikke V6

Het topmodel heeft dezelfde 3.5, maar dan op benzine. En nee, ook deze heet geen turbo. Daarom is het maximum vermogen van 296 pk en maximum koppel van 359 Nm absoluut voldoende, maar zeker niet de top van de klasse. Volgens Kia staat er overigens een vierde motor in de stijgers, een 1.6 viercilinder moet het gamma van de nieuwe Kia K8 naar beneden afronden.

Waarmee Kia wel de concurrentie kan pareren is de geluidsinstallatie van de firma Meridian. Deze is voorzien van 14 speakers en moet geweldig klinken. Er is flink aandacht besteed aan de NVH (noise, vibration & harshness) om de te zorgen dat het stiller en comfortabeler aan boord is. Het interieur van de nieuwe Kia K8 ziet er overigens geweldig uit. Het is een soort chique combinatie tussen de sferen van een Mercedes, Genesis en Lexus. Geen verkeerd gezelschap.

Productie nieuwe Kia K8

De nieuwe Kia K8 zal volgende maand in productie gaan. Mocht je er eentje willen, zul je moeten verhuizen naar Zuid-Korea. Dat lijkt een goedkopere optie dan er zelf eentje importeur. De nieuwe Kia K8 komt namelijk niet naar Nederland. Wij hebben de Kia Stinger en die is mét turbo’s al onbetaalbaar.

