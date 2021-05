De nieuwe Kia Sportage pakt een belangrijke primeur - Autoblog.nl

Met de huidige designtaal van Kia kan de nieuwe Sportage zomaar de meest aantrekkelijke tot nu toe worden. En de SUV heeft meteen een primeur te pakken.

De tweede generatie Kia Sportage was nu niet bepaald een design technisch hoogstandje. De derde generatie was niet veel beter. De vierde kreeg de Tiger Nose grille, maar om daar nu voor naar de dealer te rennen. Vijfmaal is scheepsrecht denken ze bij Kia, want met de nieuwe Sportage gaan ze het anders doen.

Later dit jaar verschijnt alweer de vijfde generatie van deze SUV op ons netvlies. Tot nu toe waren de Sportage-modellen geen traktatie voor de ogen. Dat kan nu zomaar eens anders zijn. Met modellen als de Stinger en de EV6 laat Kia zien dat ze nu wél aantrekkelijke auto’s kunnen tekenen. Bovendien heeft de nieuwe Sportage een primeur. Europa krijgt namelijk een eigen model.

Waar voorheen één model voor meerdere markten werd uitgebracht, komt de vijfde generatie Sportage als een apart Europees model op de markt. Dat betekent een designtaal dat meer bij onze markt past, inclusief een bijpassende aandrijflijn.

Hoe de nieuwe Sportage er precies gaat uitzijn is nog een geheimpje. Wel laat de Zuid-Koreaanse autofabrikant weten dat we iets in de richting van de EV6 kunnen verwachten. Spannend! Laat maar komen die nieuwe Kia Sportage. Je moet nog wel even geduld hebben. In september volgt de onthulling.