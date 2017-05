Deze i8 zal worden ingezet door de snelwegpolitie

Geen actie om toeristen aan te trekken. Gewoon serieuze arbeid.

BMW Tsjechië heeft aan de snelwegpolitie een i8 uitgeleend. Het gaar hier om een proef. Agenten ondervinden op deze manier een auto met een alternatieve aandrijflijn zonder in te leveren op vermogen. Dat de i8 sexy looks heeft is een prettig extraatje. Wellicht een optie voor de Nederlandse hermandad? De nieuwe auto’s van de politie moeten immers ook sneller worden dan de huidige garde.

De politie mag zes maanden of 20.000 kilometer rijden met de i8. Daarna gaan beide partijen evalueren hoe een snelle hybride politieauto bevalt binnen het korps. De BMW i8 beschikt over een geblazen 1.5 liter driepitter in combo met een elektromotor. Het gecombineerde vermogen komt uit op 362 pk. De hybride sprint in 4,4 tellen naar de honderd en heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 250 km/u.

Het is niet de eerste keer dat de i8 een politiepak krijgt aangemeten. Het Australische politiekorps voegde eind 2016 ook een i8 toe aan de vloot. In dit geval wordt de i8 wel enkel worden ingezet voor promotiedoeleinden.