Deze Lincoln Zephyr is toffer dan Abraham

En dat wil wat zeggen, want Abraham Lincoln was naar verluidt best wel tof.

De hamvraag is natuurlijk, is ‘ie ook toffer dan @lincoln? Enfin, dat laten we maar even in het midden ..

De Lincoln Zephyr kwam in 1935 op de markt. Destijds was het een redelijk vooruitstrevend model dat met name de strijd aan moest gaan met Cadillac’s LaSalle. De naam Zephyr is een verwijzing naar Zephyrus, de Griekse god van Westenwind de westenwind. De auto blies klanten dan ook weg met zijn aerodynamische vorm en 110 pk sterke 4.4-liter V12.

Deze Zephyr is echter een klein beetje aangepast. Dat wil zeggen, het is een hotrod die lijkt op een Lincoln Zephyr. Het koetswerk is flink verbouwd en de V12 heeft plaatsgemaakt voor een Edelbrock-V8. Hoe dan ook, wat een bizar apparaat is dit geworden! Het ding doet een beetje denken aan de Holden Efijy concept uit 2005.

De vorige eigenaar van het ding is naar verluidt Barry White Weiss. Het zou kunnen dat je nooit gehoord hebt van deze beste man, maar mensen die wel eens ooit naar Discovery Channel kijken kennen hem waarschijnlijk wel. Hij is namelijk de zonderlinge grijsaard die altijd op zoek is naar curiosa in de serie Storage Wars.

De auto wordt eind juni geveild door RM Sotheby’s en de verwachte opbrengst is zo’n 300.000 tot 400.000 Dollar.