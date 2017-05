Deze straatlegale P1 GTR moet miljoenen gaan opleveren

Tip: vergeet je portemonnee en de nodige organen niet mee te nemen.

De McLaren P1 is met 350 exemplaren een exclusief paradepaardje. De P1 GTR is met 58 stuks nóg exclusiever. Eén nadeel: je kunt er niet legaal mee patsen op de PC Hooft.

Gelukkig (?) is dat probleem opgelost dankzij handige doe-het-zelvers. Het team van Lanzante Motorsport bouwt GTR’s zo om dat er een kenteken opgeplakt mag worden. Er zijn al diverse voorbeelden voorbijgekomen en weer duikt er een straatlegale P1 GTR op.

Kenteken of niet: met deze GTR is niet veel gereden. De auto heeft slechts 360 kilometer ervaring en de hypercar moet binnenkort een gruwelijk bedrag gaan opbrengen tijdens de Villa Erba-veiling van RM Sotheby’s.

De veilingmeesters verwachten een opbrengst tussen de 3,2 á 3,6 miljoen euro voor de brute Brit. Een ombouw door Lazante Motorsport gaat overigens gepaard met een prijskaartje van omgerekend 283.000 euro.

Of de toekomstige eigenaar gaat knallen met deze GTR is nog maar de vraag. De techniek is verbluffend, maar de meeste exemplaren verdwijnen in garages als slimme investering. De auto zal in het laatste weekend van mei worden geveild.