P1 GTR en Chiron maken de Maasvlakte onveilig - Autoblog.nl

Een miljoenencombo, die toch maar uit twee auto’s bestaat.

Een McLaren P1 GTR is zo’n beetje de laatste auto die je op de openbare weg verwacht tegen te komen, zelfs in Monaco of Londen. Laat staan in Nederland. Als die P1 GTR dan ook nog eens vergezeld wordt door een Bugatti Chiron wordt het helemaal bijzonder. Toch was dit duo vandaag gewoon te zien in de omgeving van Rotterdam. Degenen die deze twee buitenaardse auto’s voorbij zagen rijden moeten zich even goed in de ogen hebben gewreven.

De Chiron is een bekende, waar we vanochtend nog over schreven. Hij staat nu namelijk te koop. Jeroen van de Berg (a.k.a. thehomelessguy) van Carlink zette de auto in 2019 op Nederlands kenteken en telde daar toen €3,3 miljoen voor neer. De uitvoering lijkt op het eerste gezicht niet heel exotisch, maar de combinatie van Gunmetal Grey en donkergroen carbon is toch niet alledaags te noemen. Het interieur met de camouflageprint is dat zeker niet.

De P1 GTR komt je waarschijnlijk niet direct bekend voor. Toch is ook dit geen onbekende. Dit is namelijk het gele exemplaar dat al geruime tijd wordt aangeboden bij Carlink. Deze P1 GTR is door Lanzante straatlegaal gemaakt. De hypercar is nu ook door Absolute Motors voorzien van een wrap. De oorspronkelijk gele McLaren is zodoende Midnight Green met zwart.

Deze nieuwe kleuren van de McLaren P1 GTR passen toevallig heel goed bij die van de Bugatti Chiron. Een uitgelezen kans dus om dit bizarre tweetal samen op de foto te zetten. Dat deed Absolute Motors dan ook, met deze – in ieder geval voor Nederland – unieke beelden als resultaat. Waarschijnlijk was het wel een beetje link met de P1 GTR in de regen, maar je moet er wat voor over hebben.

Net als de looks zijn ook de prijskaartjes van deze auto’s zeer indrukwekkend. De Chiron staat nu te koop voor €3,25 miljoen, terwijl de straatlegale McLaren P1 GTR €2,8 miljoen moet kosten. Op deze beelden zie je dus voor ruim €6 miljoen (!) aan auto’s.

Foto’s: Absolute Motors