Terugroepacties. Als autoliefhebber lees je er wellicht geregeld wat over, maar hoe gaat zoiets nou precies in zijn werk?

Enige tijd geleden kregen we een mailtje binnen van Tom. Tom heeft overduidelijk een werkelijk uitmuntende smaak in auto’s. Hij heeft namelijk een BMW E46 320Ci coupé, hoewel zijn exemplaar waarschijnlijk niet Sienarot is. Eind vorig jaar kreeg Tom echter een brief van BMW, dat zijn Beierse bolide mogelijk een probleem zou kunnen hebben met de airbagmodule van de berijder. Meer specifiek gaat het om een gekke gasgenerator die een te hoge druk op kan bouwen in het geval van een ongeluk. Als gevolg hiervan kan de bestuurder metalen deeltjes in zijn tronie geslingerd krijgen.

Verontrustend nieuws, niet in de laatste plaats voor mensen met een Sienarot exemplaar. Ook @robmulders, bestuurder van een E46 320i sedan, kreeg de brief en postte deze op autojunk.

Enig uitzoekwerk in het terugroepregister van de RDW leidde ons ertoe te concluderen dat het hier om de welbekende Takata-recall gaat. Reeds in 2015 schreven we over deze recall, die de grootste ooit is in zijn soort. Naast BMW namen namelijk ook vele andere autobedrijven airbags af van deze Japanse toeleverancier. Sterker nog, de merken opnoemen die géén airbags gebruikt hebben van Takata zou een korter lijstje opleveren. Tenzij je het @willeme vraagt uiteraard, want die kent álle merken die ooit bestaan hebben uit zijn hoofd.

In het terugroepregister kan je terugvinden dat het in Nederland gaat om 3-serie’s, 5-serie’s en X5-en. Maar de exacte jaargangen of bouwcodes staan er niet bij. Vanwege het feit dat ik zelf ook zo’n 320Ci heb en géén brief heb ontvangen…Euhm…Ik bedoel vanwege het feit dat de E46 populair is onder onze lezers en ik bezorgd was of iedereen wel een brief ontvangen had, werd er een mailtje gestuurd naar BMW om te vragen hoe de vork in de steel zit.

BMW wist ons te melden dat er in Nederland 22.570 auto’s even terug moeten naar de dealer. Als het goed is heeft iedereen die een auto heeft die het probleem in zich kan hebben automatisch een brief gekregen. Mocht je echter twijfelen, kan je je kenteken invullen op de site van de RDW en onderzoeken of jouw goede looks gevaar lopen.