Deze Volkswagen Golf GTI is klein maar fijn

Het is géén trapauto! Er zit gewoon een moteur in de neus, met Weber carburateurs.

In de categorie ‘projecten waarbij je een glimlach niet kan onderdrukken’, vandaag deze korte Golf. We kregen een tip binnen van Reggie-Boy, die op een of andere manier terecht is gekomen op de Facebook-pagina van Grounded Porn. Hoe dat zo precies kon gebeuren weten we niet, maar we zijn er desalniettemin blij mee. Op deze pagina is namelijk dit kekke Golfje te vinden. De term Golfje was trouwens nooit beter van toepassing dan voor deze Golf II GTI cabrio.

Sowieso is een Golf II cabrio al een rariteit, want Volkswagen besloot zelf om geen cabrio versie van de Golf II te maken. In plaats daarvan bouwden ze de Golf I cabrio gewoon door tot 1993, toen de Golf III cabrio op de markt verscheen. Overigens herhaalde ze dat trucje daarna nog een twee keer, want ook van de Golf IV kwam er geen cabrio op de markt. Tenzij je die Golf III cabrio met Golf IV neus serieus neemt. Zo’n zelfde verhaal geldt voor de Golf VI cab.

We weten verder niet enorm veel van deze creatie, behalve dat de maker ervan goed weet wat hij doet. Klassieke GTI-elementen zoals de scheve dubbele eindpijp en de rode bies op de neus zijn in ere gehouden. De combinatie met de geweldige velgen is ook top. Tenminste, dat vind ik zelf. Maar wat vind jij ervan? Kortegolf grappen zijn welkom, in de comments.



Bedankt Reggie-Boy voor de tip!