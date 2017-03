Deze woonboerderij heeft een garage met vloerwarming

Auto's wassen op je blote voeten is hier geen probleem.

Vette villa’s met een enorme oprijlaan, zwembad en een thuisbioscoop zijn natuurlijk gaaf. Aan de andere kant is een bescheiden woonboerderij met plek voor een aantal auto’s misschien nog wel toffer. Je schreeuwt niet van de daken dat je er financieel prima voorstaat. Bovendien is er plek genoeg om er een aantal auto’s te stallen. Geen enorme collectie, want dan zul je in dit geval toch echt iets anders moeten zoeken.

Deze woonboerderij staat in Sint-Oedenrode. Een plaats in Noord-Brabant. Het huis heeft een inpandige betegelde garage met dubbele deuren én vloerverwarming. De garage is vanuit de bijkeuken toegankelijk. Daarnaast begeeft er zich op het terrein nog een garage/schuur. Volgens Funda kunnen hier maximaal vier auto’s worden geparkeerd. Er is tevens een vliering wat mogelijkheden biedt tot het creëren van een mancave.

Het huis is gebouwd in 1986 en werd opgeknapt in 1996. Er zijn 10 kamers, drie badkamers en staat te koop voor iets meer dan één miljoen euro op de Nederlandse huizensite.