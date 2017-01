Dit abonnement is perfect voor petrolheads met cash

Tenminste, wij zouden er wel raad mee weten!

Mauritsh senior, econoom in hart en nieren, roept het al zolang als ik me kan heugen: als je rijk bent moet je alles huren, tot je wc-papier aan toe. Dat laatste is natuurlijk een vrij gechargeerd voorbeeld, maar als we het op auto’s toepassen heeft de beste man een punt. Je kunt je 400.000 euro’s maar één keer uitgeven aan, zeg, een Rolls-Royce. Van dat geld had je echter ook een hele karavaan aan auto’s kunnen huren.

Nadeel: de auto’s zijn niet van jou dus de buren worden niet jaloers. Voordeel: geen geleuter met onderhoud, stalling, afschrijving en andere hoofdpijnzaken. Nog veel belangrijker is natuurlijk dat je elke dag iets anders kunt huren. Sterker nog, je kunt zelfs een dag helemaal niks huren! En wat de buren vinden is hun probleem, een beetje rijkaard trekt zich van dat soort zaken niks aan.

Cadillac kijkt kennelijk op dezelfde manier tegen de zaken aan. Het op en top Amerikaanse merk lanceert verhuurdienst BOOK. De dienst werkt als volgt. Klanten kunnen tegen betaling van 1.500 USD per maand kiezen uit “Platinum-level” versies van de XT5, de CT6 (rijtest), de Escalade, de CTS-V en de ATS-V. Reserveren gaat simpelweg via een mobiele app. Maar wacht, er is meer!

Na betaling van het maandbedrag kun je 18 keer per jaar swappen van auto. Als je het voor 15:00 laat weten staat de gewenste Caddy de volgende dag bij je voor de deur. Afgezien van brandstof zijn er geen bijkomende kosten en abonnees kunnen ervoor kiezen om een maandje te skippen, om daarna weer vrolijk in te stappen. Bovendien mogen klanten zoveel mijlen op de teller zetten als ze willen. Met je homeboys naar de club in een Escalade, een weekendje weg met de missus in een ATS-V en je kroost naar school brengen in een XT5: het kan allemaal.

Zijn er dan geen downsides? Jawel. Cadillac rolt de dienst uit in New York, de rest van de wereld moet dus nog even wachten. Verder mogen de auto’s niet gebruikt worden voor Uber en andere taxidiensten. Waren we toch al niet van plan, maar toch. Een gelikte promovideo check je hieronder!

Dank aan Sjoerd voor het tippen!