Dit is de coolste camper die je vandaag gaat zien

Een Land Rover Series IIA Dormobile uit 1966. Een kickass Land Rover, maar dan om in te slapen.

Oorspronkelijk geleverd aan een meneer die graag ging jagen, maar nu te koop op een veiling. Als je nog op zoek bent naar een fucking gave kampeermobiel dan is dit wellicht het moment om toe te slaan. De Land Rover Series IIA uit 1966 is namelijk voorzien van een pop-top, waardoor hij net dat beetje extra leefruimte biedt om er een geschikte camper van te maken.

Sterker nog: het is de originele kampeerhardware die je dat extra beetje hoofdruimte geeft. In 1987 is de auto volledig gerestaureerd en de laklaag is in 1993 nog eens opgefrist. Het interieur is om te bouwen tot twee losse bedjes of één tweepersoons bed. Ook kun je de passagiersstoel omdraaien zodat je gezellig aan tafel kan eten.

Onder de motorkap huist een 2.25 liter viercilinder gekoppeld aan een viertraps handbak met overdrive. De ondertrein moet wel een keer een roestbehandeling hebben, maar welke klassieke Land Rover heeft dat niet nodig? Voor de geïnteresseerden: hier kan je bieden. Een video van dit ding check je hier!