Dit is de gekste Marktplaats-advertentie van het jaar

Wie hier chocola van kan maken is een held.

Dat je je occasion op ludieke wijze onder de aandacht probeert te brengen is logisch. Een beetje opvallen is immers niet verkeerd. De verkoper van deze Mercedes CL63 AMG (rijtest) maakt het echter wel heel bont. Hij voorziet de advertentie van een tekst waar met moeite een touw aan vast te knopen is, al hebben we het idee dat de verkoper boos is op iets of iemand. Wie of wat dat is mag Joost weten. Je gelooft ons niet? Lees mee!

Full-opties bv nightvision distronic koelkast self park systeem hout int extra lorinser nieuwgespoten 20″ breedset met winter banden 245/40/20 conti 7.8mm en nieuw 275/35/20 dunlopsport 3D of 20 INCH BREEDSET PRIOR DESIGN VELGEN BLACK EDITION en de auto is helemaal nieuw gespoten voor €2500 bij 30jaar ervaring spuiter bij garage zwart&leeuw en de versnellings bak /olie

omvormer nieuw in turkije mb dealer mengenler door monteur fout in nl olie niet ververst terweil betaalt was in nl airco gas / /leidingen nieuw abc pomp/riem abc bodycontrol olie nieuw gasklep nieuw orignl olie mb delar mengenler in turkije in nl opgelicht verkoper kwam afspraken niet na ik spuugt op grond hij heeft gelikt turken begrepen wel wat betekent dus accu nieuw auto heeft bijna alles vernieuwd hoop geld gekost onderhoud €+_7500 dus kom niet met rare bieding wordt verwijdert wegens omstandigt heden in verkoop alleen serieus rijders geen testpiloten rest blijft thuis andere zoeken ik kwam net uit Turkije ik wil niet weer door arrestatie klootZakken vastzitten door jullie mvg grijzewolf Y. F. Öz. Handgeld is over gemaakt tot morgen zo niet is weer beschikbaar. Handgeld stortter kom niet opdagen auto is weer beschikbaar voor serieuze bezichters

Nu gaan we geen grappen maken over gebrekkig Nederlands, want dat is een beetje laf. Wel vragen we ons af wat een arrestatie, klootzakken en spugen op de grond te maken hebben met de verkoop van een dikke AMG. We kunnen ons lastig voorstellen dat iemand zich over de streep laat trekken door bovenstaande tekst.

Door naar wat feitjes dan maar. De CL63 AMG is goed voor 544 pk en 800 Nm, dankzij de geblazen 5,5 liter V8. Uit welk jaar deze occasion komt weten we niet, maar ze mochten destijds de deur uit voor een vanafprijs van twee ton. Dit exemplaar heeft 99.000 km gereden als we de advertentie mogen geloven en kost slechts 40.000 euro. Geen geld!

We weten alleen niet of de auto nu wel of niet is aangekleed met een dikmaakpak. Ook komen er een CLK en een CLS in de foto’s voorbij, evenals een setje SLR-velgen. Kort samengevat: we maken niet vaak mee dat een MP-advertentie zoveel vragen oproept.

Dank aan Navin voor het tippen!