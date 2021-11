Genadeloze afschrijving voor enige Solar Beam S65 AMG van NL

Deze S65 AMG in Solar Beam is een putje op vier wielen. Een putje waar een hoop geld doorgespoeld kan worden.

In een luxe slee zoals een 7 Serie, A8 of S-klasse wil je het liefste zo anoniem mogelijk van A naar B. Lekker achterin zittend met de stoelmassage aan. Helemaal top! Of je kiest voor het andere uiterste. En maakt kilometers in een enorm uitgesproken Mercedes-AMG, zoals deze S65 in Solar Beam.

Bij de vaste lezer moet nu een lampje gaan branden. We schreven al eens eerder over dit gele exemplaar. De bijzondere S-klasse werd in 2017 aangeboden door Thijs Timmermans. Kosten? Een slordige 396.500 euro. We zijn inmiddels een aantal jaren en enkele tienduizenden kilometers verder. Waar de huizenprijzen enorm zijn gestegen in die periode, is het tegenovergestelde gaande met de Solar Beam S65 AMG. Van die hoge prijs is niets meer over.

De S-klasse is opgedoken op Marktplaats bij het beroemdste autobedrijf van Nederland. De velgen zijn bij de prijs inbegrepen, maar voor garantie moet je bijbetalen. De Solar Beam S65 AMG mag mee voor 169.940 euro. Oftewel meer dan 50.000 euro afschrijving per jaar. Er staan inmiddels 36.904 gereden kilometers op de teller. En de afschrijving is nog lang niet klaar, gok ik zo. Dus als je nog wat geld te verbranden hebt weet je wat te doen!