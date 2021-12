Koop deze AMG op Marktplaats en word vader van het jaar

Als je deze pijlsnelle AMG-bus koopt op Marktplaats, kan je op de valreep nog de vader van het jaar worden. Althans, als je die schermpjes hierboven nog even vervangt voor OLED’s uiteraard.

Niet alleen voor wat betreft Euro’s en Dollars is er ontiegelijk veel inflatie tegenwoordig. Ook de fabrikanten die de sportieve badges van de dikke Duitsers maken hebben het er maar druk mee tegenwoordig. Ooit was men bij M GmbH zo trots dat behalve de 3-Serie en de 5-Serie niks een echte echte M-badge mocht dragen. Daar waren die andere modellen immers niet voor geschikt. Te klein, te groot, te log, in ieder geval sowieso niet waardig om het fameuze beeldmerk te dragen.

Na het inlijven van AMG deed Mercedes daar al snel een stuk minder moelijk over wat dat betreft. Vanuit hun oogpunt gezien was dat wellicht ook wel logisch. Mercedes heeft nooit echt gepretendeerd het merk voor de meeste sportieve straatauto’s te zijn. Dus in bijna alle modellen werd gewoon een dikke V8 van AMG gelepeld. Iets sportievere veertjes en dempers eronder, een set fraaie velgen erbij en goaaaaan!

Op zich niks mis mee, je had immers wel die mokerhamer van een motor voorin de neus inclusief die uitmunende soundtrack erbij. Het werd pas echt een beetje sneu toen die vierpittertjes erbij kwamen. Daar heeft deze R-Klasse echter nog helemaal niks mee te maken. Deze mastodont heeft immers de ‘6.3’ V8 onder de kap die stiekem een 6.2 V8 is. Dat ding dat zo enthousiast ‘braaaaaaap’ roept als je op het gaspedaal drukt.

Past die motor dan goed bij de R-Klasse? Nou, nee natuurlijk niet, het is de MPV-zijde van de medaille waar aan de andere kant de ML en GL opstonden. Een extreem ruimtelijke en praktische auto voor grote rijke gezinnen, zeker in AMG-trim. De auto was ideaal voor bankdirecteuren die in hun spaarzame vrije tijd zoonlief en zijn teamgenoten in recordtempo naar de voebel wilden vervoeren. Helaas voor Mercedes bleek dat echter een kleine markt te zijn. Er staan er momenteel naar verluidt drie op Nederlands kenteken. Dat zijn getallen waar de gemiddelde exotische Lambo zich nog voor zou schamen.

Maar is dat nou wel terecht? Feit blijft dat je met de R63 AMG wel erg veel auto krijgt, letterlijk en figuurlijk. Eigenlijk teveel auto misschien wel. Snelheidsduivels willen de motor maar niet de joekelige zware koets met veel te veel ruimte. Ruimtezoekers zullen niet per se op zoek zijn naar een heftig brabbelende V8. Maar word je er echt slechter van als je meer koopt dan waar je aanvankelijk naar op zoek was? Of ga je daar juist van genieten en zoek je manieren om je nieuwe veelzijdige aanwinst te benutten als je die eenmaal hebt?

Mocht je nou in de laatste categorie vallen, is deze R63 misschien wat voor jou. Het is een exemplaar uit 2007 met nog maar 84.275 kilometers achter de rug. Je kinderen zien zichzelf vast al achterin zitten, met die brullende uitlaten achter zich en pure luxe voor zich en om hen heen. Ja, deze MPV is toch net even iets anders dan een Opel Zafira. De vraagprijs bedraagt 43.500 Euro. Koop dan?

Dank Rachid voor de tip!