Dit kost het om te crashen op de Nürburgring

Als je kablabber gaat tijdens de Touristenfahrten moet je op de blaren zitten.

Stel, je besluit even een lekker stukje te gaan boenderen op de ‘Ring. Je bent geen totaalmalloot, dus de Volvo V40 leasebak van de baas laat je lekker voor je huis staan. Je hebt immers geen trek in een potentiële schadepost van duizenden Euro’s en alle andere ellende die daaruit voortvloeit. Met je twee rechterhanden heb je een E36 325i geprepareerd om de Karussell te domineren. Als je je ringtool in de muur parkeert is dat jammer, maar niet het einde van de wereld, toch?

Nou ja, dat kan tegenvallen. Als je brokken maakt in de groene hel, word je namelijk geacht de schade netjes te betalen. In principe logisch natuurlijk, maar maak niet de fout te denken dat dit risico afgedekt wordt door de prijs die je neertelt om een rondje te rijden! Het schadebedrag kan vrij snel oplopen. We nemen de basics even met je door.

Mocht je de vangrail (armco) raken, dan begint de rekening te lopen. Om de zaak te fixen moet er een vrachtbak uitrukken en dat kost je sowieso al 185 Euro. Vervolgens moet de beschadigde vangrail vervangen worden. De prijs daarvan hangt af van waar je precies de vangrail raakt (verhoogde sectie of niet) en hoeveel onderdelen er vervangen moeten worden. De prijs is geheel naar Duitse traditie gründlich opgebouwd.

Verwijderen beschadigde armco 12 Euro per meter (indien van toepassing x2, x3 of x4 bij verhoogde secties)

Plaatsen nieuwe armco 39 Euro per meter (indien van toepassing x2, x3 of x4 voor verhoogde secties)

Verwijderen beschadigde armco steun 6,30 Euro per stuk

Plaatsen nieuwe armco steun 48 Euro per stuk

Honderden Euro’s later is de vangrail dus weer netjes in originele staat hersteld, maar dan ben je er nog niet. Een Safety Car met twee mensen erin die je eigen persoon weer in originele staat proberen te herstellen kost je 101 Euro per half uur. Maar goed, een kleine prijs om te betalen mits het voorkomt dat je langzaam doodbloedt. Er is echter nog meer!

Als je het zo bont maakt dat het circuit afgesloten moet worden, kost je dat 1.666 Euro per uur. Met dat soort bedragen hoor je het klokje waarschijnlijk nóg duidelijker tikken dan toen je bezig was met die vlijmsnelle ronde. Doch na de langste minuten van je leven is nu bíjna alles geregeld. Alleen nu blijkt dat je vernaggelde Ringtool niet meer op eigen kracht het circuit kan verlaten. Gelukkig heeft het circuit daar een takelwagen voor. Die kost je 500 Euro.

In extreme gevallen kunnen de hulpdiensten overigens ook nog een ambulancehelikopter inzetten, maar als je daar aan denkt tijdens je rondje dan heb je ‘m al bijna nodig. Probeer dat dus maar uit je harses te blokken. Of kijk vooraf even goed naar je verzekeringen…(cijfers via auto55.be)



Bedankt Jochem voor de tip!