Dit kosten de Mercedes-AMG E63 & E63S Estate

De prijskaartjes voor de bruutste stations zijn bekend gemaakt!

Heb je gespaard? Of kan je nog een (tweede of derde) hypotheek afsluiten? Ren dan nu naar de Mercedes dealer en bestel zo’n blubberdikke Mercedes-AMG E63 of E63S Estate. Met standaard 4MATIC vierwielaandrijving, zodat je al die pk’s uit de 4.0 liter V8 biturbo op het wegdek kan plempen. Best prettig.

De E63 4MATIC+ Estate zoals het beestje voluit genoemd wil wil worden, is goed voor 571 pk, 750 Nm en een sprint naar honderd in 3,6 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 maar kan met het AMG Driver’s Package worden opgeschroefd tot 290 kilometer per uur. Kosten van dit moois: €157.864 euro.

Vind je dat te laf en wil je kunnen driften, dan ga je voor de E63 S 4MATIC+ Estate. Één letter verschil, maar dan heb je 612 pk, 850 Nm koppel en een sprint naar 100 in 3,5 seconden. Volgens de fabriek, wij denken iets sneller net als de sedan. Ook de topsnelheden zijn hetzelfde als bij de reguliere E63. Het verschil zit hem vooral in de toevoeging “driftstand” waarmee je eindeloze rookgordijnen kunt trekken. Kost je €10.285 eurootjes extra,

(€168.149 euro) maar dan heb je ook kale achterbanden tot in de eeuwigheid. Amen.

Edition 1

Speciaaltje scoren? Dan ga je voor de Edition 1. Die mag €183.698 kosten, maar dan heb je een E63 S met designo selenietgrijs magno of designo nachtzwart magno lak, het AMG-nightpakket, een dynamische (echt waar) striping boven de dorpelverbreders, 20 inch wielen in matzwart met gepolijste rand, AMG Performance stoelen met nappaleer en gele stiknaden, een speciaal sportstuur en nog een rits andere goodies.