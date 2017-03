Dit rijdt het stemvee van de verschillende politieke partijen

Je dacht misschien eindelijk klaar te zijn met de verkiezingen, maar helaas! Dat kan niet voordat we een blik op de auto's werpen die de stemmers van de verschillende partijen zoal plegen te rijden!

Het feest van de democratie is alweer voorbij en noch Wilders, noch de Jessias is de grootste geworden. Wat geneuzel in de marge daargelaten, zal dit linksom of rechtsom *kuch* betekenen dat we zo’n beetje door zullen blijven boenderen op de ingeslagen weg. Links zegt linksaf, rechts zegt rechtsaf en in Nederland coalitieland gaan we dus immer geradeaus. Beslis zelf of je dat iets of niets vindt.

Maar tot zover de politics, over naar de auto’s. Opinie maker peiler Maurice de Hond heeft namelijk met zijn peil.nl een aantal harde feitjes over de kiezers van de verschillende partijen verzameld. Twee categorie├źn die we interessant vonden lichten we voor je uit.

Ten eerste zijn daar de vragen over de vakantie. Ben je op vakantie gegaan en zo ja, met welk vervoer dan? De getallen in onderstaande tabel zijn verticaal gepercenteerd.

Partij Niet op vakantie geweest Met de auto op vakantie geweest Met het vliegtuig op vakantie geweest VVD 15 22 29 PvdA 5 5 5 PVV 20 13 14 CDA 11 16 8 SP 15 9 5 D66 8 11 12 GroenLinks 9 9 9 ChristenUnie 1 5 3 SGP 1 1 2 PvdD 8 2 2 50+ 2 1 2 Anders 5 5 7

Sommige hardwerkende Nederlanders die VVD stemmen hebben dus helemaal geen tijd om met vakantie te gaan kennelijk, hoewel ook de meesten die aangeven met het vliegtuig te gaan kiezen voor de rechtse liberalen. Stemmers van de PVV en SP gaan bovengemiddeld vaak niet op vakantie.

Maar nu het echte interessante plaatje. Vorige week gaf collega @dizono je al een puik lijstje over welke auto’s de partijen het beste symboliseren. Hoe vertaalt zich dat naar welke automerken de respectievelijke achterbannen van de partijen rijden?

Partij Geen Auto Audi BMW Citro├źn Fiat Ford Hyundai VVD 10 39 40 17 28 22 20 PvdA 5 1 2 8 3 6 4 PVV 7 11 22 22 15 16 8 CDA 10 9 5 21 2 18 18 SP 13 13 0 7 11 5 8 D66 17 9 4 7 10 12 19 GroenLinks 19 1 3 5 7 9 3 ChristenUnie 4 1 0 3 8 1 1 SGP 1 0 9 1 2 2 0 PvdD 6 3 2 2 5 5 0 50+ 2 0 0 4 4 1 9 Anders 4 13 12 3 6 4 10

Partij Mercedes Nissan Opel Peugeot Renault Volkswagen Volvo Anders VVD 33 16 18 26 21 19 39 30 PvdA 2 17 5 6 7 4 2 6 PVV 22 9 12 7 13 6 14 14 CDA 15 18 21 19 13 16 9 13 SP 5 5 7 4 7 8 2 12 D66 6 5 8 12 13 15 11 6 GroenLinks 4 11 8 6 10 7 3 4 ChristenUnie 0 3 6 6 2 2 1 2 SGP 1 3 5 2 3 2 4 0 PvdD 1 2 3 2 3 6 2 3 50+ 4 6 3 3 2 7 1 2 Anders 8 5 3 7 5 8 11 9

Zoals te zien valt stemmen bestuurders van Audi’s, BMW’s en Volvo’s bovengemiddeld vaak op de VVD. Hetzelfde geldt in iets minder mate voor Mercedes-rijders. Dat zal geen enorme schok zijn. Toch is het grappig om te zien dat dertien procent van de Audi-rijders op de SP stemt, ten opzichte van nul procent van de BMW-rijders. Die laatste zijn daarentegen kennelijk wel redelijk vaak gelovig: maar liefst negen procent van de BMW-rijders stemt op de SGP, wat van alle merken de hoogste score is voor de geloofsbroeders.

De PvdA leidde een historische nederlaag bij de verkiezingen en is nu naarstig op zoek naar een nieuwe strategie. We kunnen ze misschien wat helpen: zorg dat iedereen Nissan gaat rijden. Van de Nissan-rijders stemt maar liefst zeventien procent PvdA. Een bizar percentage, gezien het feit dat de partij bij geen enkele van de andere merken dubbele cijfers haalt.

De eerder aangehaalde Jessias moet het, zoals verwacht, vooral hebben van mensen zonder auto. In negetien procent van de gevallen stemmen deze op GroenLinks. Mensen met een auto stemmen liever niet op de partij, daar ze van plan zijn autobezit te vermoorden.



Bedankt Arno voor de tip!