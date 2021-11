VVD: VVD niet langer autopartij in hart en nieren

Dat is wel even schrikken. Zelfs de VVD is niet langer een autopartij meer.

Vroeger was het makkelijk voor de hardwerkende automobilist. Je stemde op de VVD. De liberale partij was altijd pro-hard werken en ging niet mee met elke eerste groene scheet die door het parlement waaide.

Voor veel vrije beroep-beoefenaars, ondernemers, academici en andere hard werkende lui was de VVD het laatste bastion waarbij je financieel niet compleet uitgekleed werd.

Belang van auto

Nog een bijkomend voordeel, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie zag altijd het belang van de auto als vervoersmiddel in. Natuurlijk, wij liefhebbers kijken er anders naar, maar het feit blijft staan dat voor heel veel mensen de auto een noodzakelijk kwaad is om überhaupt te kunnen werken. Het openbaar vervoer heeft soms zijn voordelen als je naast een station woont en vlakbij een ander station moet zijn, maar in veel gevallen moet je wel met de auto gaan.

Gisteren was er een digitaal VVD-congres. Tijdens zo’n congres zijn er altijd partijprominenten die aangeven wat er allemaal gaat gebeuren met de partij. Uiteraard was daar Mark Rutte die nieuw elan (nee, niet een Lotus) beloofde. Knap, want dezelfde verkiezingswinnaar van de afgelopen vier verkiezingen gaat met exact dezelfde partijen verder van het vorige kabinet.

VVD niet langer autopartij

Maar er is meer aan de hand met de VVD. Europarlementariër Caroline Nagtegaal heeft aangegeven dat de VVD niet meer de traditionele autopartij is. Aangezien auto’s zorgen voor enorm veel belastingen zou je verwachten dat ze warm worden onthaald, maar dat is niet meer het geval.

Van de vroemvroem-partij worden wij de zoemzoem-partij. Caroline Nagtegaal, Europarlemntariër VVD

Waarvan akte. Het aantal auto-vriendelijke politieke partijen lijkt daarmee precies op nul te eindigen. VVD was altijd lang tegenstander van het rekeningrijden. We zijn benieuwd hoe de partij er nu tegenaan kijkt naar de koerswijziging van afgelopen weekend.

Via: NOS